Названы пять вакцин, которые могут продлить жизнь

Их строго рекомендуют пожилым людям

31 января 2026, 15:35, ИА Амител

Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru

Александр Румянцев, вице-президент Российской академии наук, сообщил РИА Новости, что вакцинация от пяти болезней может значительно увеличить продолжительность жизни пожилых людей.

Академик отметил, что из-за возрастных изменений люди старшего поколения более восприимчивы к различным инфекциям.

Румянцев пояснил, что к таким болезням относятся грипп (рекомендуется ежегодная вакцинация из-за высокого риска смертности среди пожилых), пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция типа b, ветряная оспа и вирус папилломы человека. Последний опасен тем, что вызывает онкологические заболевания у женщин, а мужчины являются переносчиками. Четыре из этих вакцин делаются однократно в течение вакцинального периода, а не каждый год.

По его словам, начинать вакцинацию рекомендуется в возрасте 60—65 лет, что, в свою очередь, способно оказать существенное влияние на увеличение продолжительности жизни.