Россияне назвали свои любимые "запретные" продукты

Речь идет о еде, которую не разрешали покупать в детстве

31 января 2026, 15:05, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Согласно результатам исследования, опубликованным ТАСС, свыше 30% взрослого населения России приобретают продукты, недоступные им в детские годы. Предпочтения в выборе подобных "запретных плодов" варьируются в зависимости от возрастной группы.

Молодое поколение чаще выбирает еду быстрого приготовления. Люди среднего возраста — сладкое и продукты для быстрого перекуса. Пожилые россияне — шоколадные изделия и конфеты, которые в прошлом были доступны лишь по особым случаям. Основным мотивом для подобных покупок опрошенные называют стремление доставить себе удовольствие.