Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей
Вице-премьер подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений
16 июля 2025, 21:35, ИА Амител
Выдавать родителям зарплату за рождение ребенка не надо. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений.
В связи с этим введение оплаты труда за рождение ребенка с идеологической точки зрения представляется некорректным.
"Все-таки рождение ребенка – это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата – это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя", – сказала Голикова.
Саму идею высказал один из депутатов. Голикова подчеркнула, что семья является отдельной категорией, а господдержка осуществляется различными пособиями и выплатами.
22:31:51 16-07-2025
Как говорил Аркадий Райкин:
"Какие взгляды на архитектуру может иметь гражданин, не имеющий прописки"
Когда "арбидольщица" нарожает, тогда ей слово и дадут...
09:08:23 17-07-2025
Угу, идеологически очень правильно зато чтобы женщины всегда и мужчины часто - отдавали кучу времени, денег и сил на то чтобы бесплатно взращивать новый трудовой и военный ресурс чувакам с баблом и у руля.
И чтоб не смели уклоняться.
Аборты запрещать - идеологически правильно, лезть с цензурой в фильмы и книги на эту тему- идеологически правильно, навязывать детей чуть ли не силой - идеологически правильно, генерировать идеи о том какие налоги бы взять с бездетных - идеологически правильно, а платить хоть какую-то даже не зарплату, а просто частичную компенсацию потраченных на детей денег людям с детьми -идеологически неправильно.
Так оно работать не будет - чем больше у людей мозгов, тем быстрее они соображают насколько дети - затратное мероприятие. Ясно что когда их родишь - уже их любишь и никуда не денешься, но людям приходят в голову идеи что вообще-то можно и не рожать и избежать всех этих проблем - вот и рождаемость падает - и дальше будет падать до тех пор пока ребенок будет настолько ломать жизнь и требовать столько жертв у женщин (да и у мужчин сейчас ребенок выходит очень затратным, хотя конечно и близко не влияет так на их перспективы по жизни, как у женщин).
В СССР какая бы власть не была - она старалась делать все, чтобы дети обходились очень дешево и чтобы родители могли бы продолжать полноценную жизнь с ними. Бесплатные (и без поборов) садики-школы-институты, копеечные лекарства, куча льгот семьям с детьми, и самое главное - жилье выдавали считая по количеству метров на человека - и всех детей учитывали - люди могли не думать о том что можно ли рожать второго в двушке, или это капец в перспективе.
Нынешняя власть совершенно сознательно это все отменяла и сокращала. Пособия говорят что фиг получишь и надо принести тонны каких-то справок, материнский капитал тратить ни на что по сути нельзя толком. А сами дети стали ооочень дорогими теперь. И жилье конечно на них теперь никто не дает.
Ну вот и получают в итоге то что получают.
Странно что удивляются.
Хотя может на публику удивляются, а так им пофиг - заменят мигрантами.
09:44:35 17-07-2025
Гость (09:08:23 17-07-2025) Угу, идеологически очень правильно зато чтобы женщины всегда... "чем больше у людей мозгов"
не беспокойтесь, за этим Греф, РПЦ и Минобр внимательно следят.
09:48:12 17-07-2025
Гость (09:08:23 17-07-2025) Угу, идеологически очень правильно зато чтобы женщины всегда... Вот это запросы у вас ? вашимбетям еще и жилье дать надо....не хило думаете. Может детки то сами пусть и заработают