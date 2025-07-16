Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей

Вице-премьер подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений

16 июля 2025, 21:35, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Выдавать родителям зарплату за рождение ребенка не надо. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений.

В связи с этим введение оплаты труда за рождение ребенка с идеологической точки зрения представляется некорректным.

"Все-таки рождение ребенка – это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата – это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя", – сказала Голикова.

Саму идею высказал один из депутатов. Голикова подчеркнула, что семья является отдельной категорией, а господдержка осуществляется различными пособиями и выплатами.