Головин оценил. Алтайская раковарня приглашает насладиться свежими вкусными раками
Или заказать доставку и взять их с собой на пикник
05 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTdBf
Вкусно. Модно. Необычно. О чем это мы? А мы о первой раковарне на Алтае "Где раки", которая с августа прошлого года радует барнаульцев своими изысканными блюдами и вкусными раками. Заведение славится не только разнообразными рецептами приготовления членистоногих, включая классическую варку и даже экзотический "Том Ям", но и своей уникальной фермой. Там выращивают австралийских красноклешневых раков. Эта ферма – первая за Уралом и одна из крупнейших в России. Недавно раковарню посетил известный актер Александр Головин, оценив мастерство шеф-повара. Попробуйте раков и вы – приходите за хорошим настроением и вкусными блюдами. Или закажите доставку.
Популярное место
Раковарня продолжает развиваться и удивлять своих посетителей, периодически обновляя меню. Здесь часто проводят интересные и невероятно вкусные вечера под музыку, а также уютные дружеские встречи. Кроме того, гостям предлагают специальное меню к праздникам. Благодаря этому заведение пользуется успехом не только среди жителей города, но и привлекает гостей из других регионов.
Недавно в "Где раки" побывал актер Александр Головин. Он не только насладился гастрономическими шедеврами из раков, но и сам их приготовил. Гостю также показали ферму, где разводят членистоногих.
Идеальный пикник
Наступает лето, идеальное время для отдыха на природе. Если вкусно покушать хочется на свежем воздухе – раков можно заказать. Они станут отличным дополнением к любому пикнику или ужину на даче.
Для заказа можно позвонить по номеру: +7 3852 236-236 или написать на WhatsApp*.
видео
Первая раковарня на Алтае "Где раки"
Адрес: Барнаул, 9-й Заводской проезд, дом 38
Телеграм-канал*WhatsApp ("Вотсап")
ИП Рубцова Е.О. ОГРНИП 323237500168495Реклама
11:41:24 05-06-2024
Слово «Ватсап» пишется с гласной «а» и через сочетание «тс» — Ватсап.
12:21:41 05-06-2024
Гость (11:41:24 05-06-2024) Слово «Ватсап» пишется с гласной «а» и через сочетание «тс» ...
Вацап - вот так надо писать. Зачем усложнять себе и делать никому не нужный лишний труд, прописывая дополнительную букву - непонятно.
12:24:53 05-06-2024
Гость (11:41:24 05-06-2024) Слово «Ватсап» пишется с гласной «а» и через сочетание «тс» ... Да оно вроде и не нуждается в переводе на русский, все и так знают что это такое...
13:29:20 05-06-2024
Гость (11:41:24 05-06-2024) Слово «Ватсап» пишется с гласной «а» и через сочетание «тс» ... в таком случае уж Уотсапп.
15:46:58 05-06-2024
Гость (11:41:24 05-06-2024) Слово «Ватсап» пишется с гласной «а» и через сочетание «тс» ... Это словарное слово? Если нет, то как хочу, так и пишу.
11:51:28 05-06-2024
Брали там раков, ничего необычного нет, вкус как и дома, а вот ценник высокий(
13:33:39 05-06-2024
на 9 заводской за едой поеду только в случае, если в городе закроются все магазины и общепит. хотя, нет, не поеду в любом случае.