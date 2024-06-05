Головин оценил. Алтайская раковарня приглашает насладиться свежими вкусными раками

Или заказать доставку и взять их с собой на пикник

05 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTdBf

Александр Головин / Фото: раковарня "Где раки"

Вкусно. Модно. Необычно. О чем это мы? А мы о первой раковарне на Алтае "Где раки", которая с августа прошлого года радует барнаульцев своими изысканными блюдами и вкусными раками. Заведение славится не только разнообразными рецептами приготовления членистоногих, включая классическую варку и даже экзотический "Том Ям", но и своей уникальной фермой. Там выращивают австралийских красноклешневых раков. Эта ферма – первая за Уралом и одна из крупнейших в России. Недавно раковарню посетил известный актер Александр Головин, оценив мастерство шеф-повара. Попробуйте раков и вы – приходите за хорошим настроением и вкусными блюдами. Или закажите доставку.

Популярное место

Раковарня продолжает развиваться и удивлять своих посетителей, периодически обновляя меню. Здесь часто проводят интересные и невероятно вкусные вечера под музыку, а также уютные дружеские встречи. Кроме того, гостям предлагают специальное меню к праздникам. Благодаря этому заведение пользуется успехом не только среди жителей города, но и привлекает гостей из других регионов.

Недавно в "Где раки" побывал актер Александр Головин. Он не только насладился гастрономическими шедеврами из раков, но и сам их приготовил. Гостю также показали ферму, где разводят членистоногих.

Александр Головин / Фото: раковарня "Где раки"

Идеальный пикник

Наступает лето, идеальное время для отдыха на природе. Если вкусно покушать хочется на свежем воздухе – раков можно заказать. Они станут отличным дополнением к любому пикнику или ужину на даче.

Для заказа можно позвонить по номеру: +7 3852 236-236 или написать на WhatsApp*.

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Первая раковарня на Алтае "Где раки"

Адрес: Барнаул, 9-й Заводской проезд, дом 38

Телеграм-канал*WhatsApp ("Вотсап")

ИП Рубцова Е.О. ОГРНИП 323237500168495

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