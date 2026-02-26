Google оштрафовали почти на 23 млн рублей за распространение VPN-сервисов

В отношении компании составлено шесть протоколов

26 февраля 2026, 06:26, ИА Амител

Суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC на 22,8 млн рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play, сообщает ТАСС.

«Роскомнадзор выявил шесть случаев размещения в магазине приложений Google Play предложений о скачивании VPN. Регулятор направил предостережение о необходимости удалить эти объявления, но Google эти требования проигнорировал», — пишет агентство.

Google LLC признана виновной по статье о "неудалении владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN и других средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. При нарушении закона гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей.