Google оштрафовали почти на 23 млн рублей за распространение VPN-сервисов
В отношении компании составлено шесть протоколов
26 февраля 2026, 06:26, ИА Амител
Суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC на 22,8 млн рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play, сообщает ТАСС.
«Роскомнадзор выявил шесть случаев размещения в магазине приложений Google Play предложений о скачивании VPN. Регулятор направил предостережение о необходимости удалить эти объявления, но Google эти требования проигнорировал», — пишет агентство.
Google LLC признана виновной по статье о "неудалении владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".
С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN и других средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. При нарушении закона гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей.
08:23:42 26-02-2026
Я так понимаю Гуглу готовят судьбу ютуба. Прости их господи, ибо не ведают они , что творят..
09:23:22 26-02-2026
Google чхал на эти штрафы...
10:05:47 26-02-2026
Хотелось бы верить.
Хотелось бы верить.
09:38:48 26-02-2026
Где ГУГЛ и где какой то РКН ?
Может уже достаточно позорится с "судебными решениями" ?
09:39:18 26-02-2026
Для кого этот цирк?.. У Гугла штрафов уже на такую сумму, что их заплатить физически невозможно) "Сумма штрафа на 2 ундециллиона руб. (единица с 36 нулями), которую суд в России назначил американской корпорации Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство" И зачем суд в очередной раз делает вид, что его решения что-то там значат?.. Ну заблокируйте Гугл и сидите вообще без интернета и всего, с ним связанного. Отличная идея же. Я уже молчу о том, что почему-то России можно блокировать Ютуб, а Гуглу Россию в Ютубе - нет)
09:42:33 26-02-2026
Там общая сумму штрафов к Гуглу уже 2 ундециллиона рублей, цифра вообще нереальная, но он на них доблестно забил, знает что взыскать их с него никак не смогут. Так что одним штрафом больше или меньше - им абсолютно фиолетово.
10:24:45 26-02-2026
"Ай, Моська! Знать она сильна.." - классика.
11:06:11 26-02-2026
Такие неисполнимые решения унижают Россию.
12:27:58 26-02-2026
Без Google даже Госуслуги работать не будут. Электронная почта для аккаунтов в основном на Google.