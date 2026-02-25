Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Причиной стали публикации о продаже алкоголя и ЛГБТ*-контент
25 февраля 2026, 21:31, ИА Амител
Суд оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает ТАСС.
«Как сказано в материалах дела, в Telegram были размещены три объявления о дистанционной продаже алкогольных напитков с доставкой, а также информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*», — пишет агентство.
Роскомнадзор отправил мессенджеру предостережения с требованиями удалить этот контент, однако запрещенные сведения удалены не были, в связи с чем ведомство передало материалы дела в суд.
Представитель Telegram на судебное заседание не явился, отмечает агентство.
Ранее в Госдуме заявили, что Telegram могут признать экстремистским уже через месяц.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
01:18:53 26-02-2026
закройте уже эту помойку
08:22:21 26-02-2026
РКН?
08:31:10 26-02-2026
Да уже весь мир игнорирует решения нашего суда
11:12:01 26-02-2026
весь мир - это полудохлая европа? ))))
весь мир - это полудохлая европа? ))))
11:54:33 26-02-2026
Почему она полудохлая? БМВ и Мерседес призхнанные во всем мире автомобили, там они стоят 20к евро, у нас автотаз 20к евро стоит, и это только один пример, understand?
12:57:40 26-02-2026
ох, знаток экономики))))))))))))))))))))))))))))))
ох, знаток экономики))))))))))))))))))))))))))))))
15:21:11 26-02-2026
Весь мир живет на технологиях, которые разработаны в Европе и Штатах. Если завтра Европа и Штаты исчезнут - мир погрузится во тьму. Хотя Пакистан возможно выживет.
15:17:52 26-02-2026
[..а также информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*..]
Я так понимаю кто-то из пользователей написал в чате, что он имеет РКН во все дыры?? )))