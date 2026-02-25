НОВОСТИОбщество

Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Причиной стали публикации о продаже алкоголя и ЛГБТ*-контент

25 февраля 2026, 21:31, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Суд оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает ТАСС.

«Как сказано в материалах дела, в Telegram были размещены три объявления о дистанционной продаже алкогольных напитков с доставкой, а также информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*», — пишет агентство.

Роскомнадзор отправил мессенджеру предостережения с требованиями удалить этот контент, однако запрещенные сведения удалены не были, в связи с чем ведомство передало материалы дела в суд.

Представитель Telegram на судебное заседание не явился, отмечает агентство.

Ранее в Госдуме заявили, что Telegram могут признать экстремистским уже через месяц.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

суд интернет мессенджеры

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

01:18:53 26-02-2026

закройте уже эту помойку

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:21 26-02-2026

Гость (01:18:53 26-02-2026) закройте уже эту помойку... РКН?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:10 26-02-2026

Да уже весь мир игнорирует решения нашего суда

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:01 26-02-2026

Гость (08:31:10 26-02-2026) Да уже весь мир игнорирует решения нашего суда...
весь мир - это полудохлая европа? ))))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:33 26-02-2026

Гость (11:12:01 26-02-2026) весь мир - это полудохлая европа? ))))... Почему она полудохлая? БМВ и Мерседес призхнанные во всем мире автомобили, там они стоят 20к евро, у нас автотаз 20к евро стоит, и это только один пример, understand?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:40 26-02-2026

Гость (11:54:33 26-02-2026) Почему она полудохлая? БМВ и Мерседес призхнанные во всем ми...
ох, знаток экономики))))))))))))))))))))))))))))))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

15:21:11 26-02-2026

Гость (11:12:01 26-02-2026) весь мир - это полудохлая европа? ))))... Весь мир живет на технологиях, которые разработаны в Европе и Штатах. Если завтра Европа и Штаты исчезнут - мир погрузится во тьму. Хотя Пакистан возможно выживет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

15:17:52 26-02-2026

[..а также информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*..]
Я так понимаю кто-то из пользователей написал в чате, что он имеет РКН во все дыры?? )))

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров