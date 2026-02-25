Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Причиной стали публикации о продаже алкоголя и ЛГБТ*-контент

25 февраля 2026, 21:31, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает ТАСС.

«Как сказано в материалах дела, в Telegram были размещены три объявления о дистанционной продаже алкогольных напитков с доставкой, а также информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*», — пишет агентство.

Роскомнадзор отправил мессенджеру предостережения с требованиями удалить этот контент, однако запрещенные сведения удалены не были, в связи с чем ведомство передало материалы дела в суд.

Представитель Telegram на судебное заседание не явился, отмечает агентство.

Ранее в Госдуме заявили, что Telegram могут признать экстремистским уже через месяц.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено