Горячую воду на сутки отключат в Индустриальном районе Барнаула

Это потребуется для проведения работ на центральном тепловом пункте

03 сентября 2025, 19:15, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Часть жителей Индустриального района на сутки останется без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале.

Отключение продлится с 09:00 4 сентября до 09:00 5 сентября. В течение этого времени энергетики СГК выполнят работы на центральном тепловом пункте – он участвует в подготовке горячей воды для потребителей.

Ресурса не будет в зданиях по адресам:

улица Панфиловцев, 35, 35а;

Павловский тракт, 138, 136, 136, 281, 281а, 279, 283, 283а, 285, 269, 273, 275, 275а, 277, 277а;

улица 50 лет СССР, 53;

ул. Взлетная, 28, 32,30, 30а;

улица Попова, 192, 194, 186, 188, 184, 182;

улица Сиреневая, 1, 3, 5, 13, 7 к. 1, 7 к. 2, 9 к. 1, 9 к. 2.

Отмечается, что работы направлены на поддержание стабильной работы оборудования теплосетевого комплекса района.