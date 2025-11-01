Госархив Алтайского края создает коллекцию свидетельств об СВО и принимает документы
При передаче документов можно установить ограничения на доступ к ним или прописать условия их использования
Государственный архив Алтайского края формирует коллекцию документальных свидетельств о специальной военной операции и участии в ней жителей региона. Круглый стол по этой теме 31 октября провели сотрудники учреждения. Его участниками стали депутаты Алтайского Заксобрания, представители общественных организаций и благотворительные фонды. Все они положительно оценили инициативу создания такого архива.
«Сегодня в зоне спецоперации находятся не только военные и добровольцы, но также врачи, волонтеры, строители и многие другие. Многие наши земляки не остались в стороне и стараются помочь и мирным жителям, и бойцам СВО. И то, что в Госархиве Алтайского края решили собрать и сохранить всю информацию об этих событиях – это правильно, своевременно и необходимо», – отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.
Как сообщает пресс-служба реготделения, Булаев рассказал участникам мероприятия о фонде ЛДПР "Плечом к плечу", который оказывает поддержку участникам СВО, а также о работе реготделения партии на территории Алтайского края. С начала спецоперации от реготделения бойцам СВО было передано несколько десятков единиц техники и цифрового оборудования. Он также отметил, что многие партийцы являются волонтерами, собирают гуманитарные грузы для бойцов, плетут маскировочные сети.
«Все мы знаем о значительном вкладе жителей Алтайского края в Победу Великой Отечественной войны. А благодаря кропотливому труду сотрудников архивов можем найти информацию о большинстве героев той войны. Но нужно знать и современных героев, необходимо сохранить документальные свидетельства о сегодняшних событиях: чтобы будущие поколения знали полную и правдивую картину», – подчеркнул Сергей Булаев и отметил, что в ЛДПР готовы оказать помощь Госархиву при сборе документов и свидетельств об СВО.
В настоящий момент Госархив собирает данные для создания коллекции свидетельств об СВО и участии жителей Алтайского края в спецоперации.
Документы принимают на основании заявления и договора. В договоре можно установить ограничения на доступ к документам или прописать условия их использования.
Что именно принимают?
- Удостоверения, свидетельства, военные билеты, наградные документы;
- фотографии, видео- и аудиоматериалы;
- воспоминания, дневники, записные книжки, мемуары, переписку;
- творческие работы (песни, стихи, рисунки);
- интервью с участниками СВО;
- статьи, плакаты, листовки и т.д.
От кого принимают документы?
- От участников СВО, их родственников;
- военных корреспондентов;
- медицинских работников;
- волонтеров;
- членов общественных организаций;
- благотворительных фондов.
Куда обращаться?
г. Барнаул, ул. Анатолия, 72
Телефон: 8 (385-2) 56-67-02
