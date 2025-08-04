Госдеп: США не стремятся к быстрому решению конфликта на Украине

Вашингтон пытается добиться прочного мира и планирует "продолжать стоять плечом к плечу" с Киевом

04 августа 2025, 07:15, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заместитель спикера Госдепартамента США Миньон Хьюстон заявила, что администрация президента Дональда Трампа не ищет "быстрого решения" по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Хьюстон подчеркнула, что быстрое решение – не цель администрации Трампа. Вашингтон пытается добиться прочного мира и планирует "продолжать стоять плечом к плечу с Украиной".

Вместе с тем заместитель спикера отметила, что прямые переговоры между представителями Москвы и Киева важны. По словам Хьюстон, диалог поможет сторонам достичь прекращения конфликта.