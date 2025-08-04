Госдеп: США не стремятся к быстрому решению конфликта на Украине
Вашингтон пытается добиться прочного мира и планирует "продолжать стоять плечом к плечу" с Киевом
04 августа 2025, 07:15, ИА Амител
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Заместитель спикера Госдепартамента США Миньон Хьюстон заявила, что администрация президента Дональда Трампа не ищет "быстрого решения" по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Хьюстон подчеркнула, что быстрое решение – не цель администрации Трампа. Вашингтон пытается добиться прочного мира и планирует "продолжать стоять плечом к плечу с Украиной".
Вместе с тем заместитель спикера отметила, что прямые переговоры между представителями Москвы и Киева важны. По словам Хьюстон, диалог поможет сторонам достичь прекращения конфликта.
09:33:16 04-08-2025
не стремятся к быстрому ---- че?! Так 7 дней осталось! Байден так почему то не мог
10:40:08 04-08-2025
"Прочный мир" и "плечом к плечу с украиной" - взаимоисключающие понятия. Прочный мир возможен когда америка повернется к украине задом.
10:52:18 04-08-2025
бла бла бла бла
а в европе расширяют порты под военные суда, срочно строят военные причалы склады и пути
расширяют и укрепляют дороги и мосты на восток чтобы выдерживали переброску танков
перекладывают жд пути под товорняки чтобы перебрасывать тяжелые грузы
переводят промышленность на военные рельсы
подогнали группу ядерных подлодок к берегам России
перебрасывают войска в азию и европу
печатают методички куда бежать при ядерном ударе и раздают населению европы, готовят бункеры
короче готовятся к походу на Москву. Это надо понимать. Все их бла бла бла это пустое колебание воздуха