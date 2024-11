Готовимся к зиме. Какие шипованные шины подойдут для сибирского климата?

Представляем рейтинг наиболее подходящих моделей

Зимний сезон не за горами, поэтому пора позаботиться о безопасности на дороге. В Big Machine* составили подборку из десяти моделей шипованных шин для сезона 2024-2025, которые подойдут для российских дорог. В рейтинге представлена резина разных ценовых категорий: бюджетная (C-сегмент), средняя (B-сегмент) и премиум (A-сегмент), получившая положительные отзывы от автовладельцев. Она отличается высоким качеством и эффективностью в холодное время года.

1. Pirelli Ice Zero 2*

Шины разработаны для экстремальных зимних дорог. Ice Zero 2 – это новое поколение шипованных шин для автомобилей премиум-класса и внедорожников SUV. Они обеспечивают высокий уровень безопасности и отличные характеристики, делая акцент на акустическом комфорте. Продукт доступен в двух версиях: Ice Zero 2 для легковых автомобилей и Scorpion* Ice Zero 2, созданный специально для современных внедорожников. Запатентованная технология шипов с двойным сердечником гарантирует отличное сцепление и сокращает тормозной путь на льду.

Цена: от 10 630 руб. до 43 560 руб., R16-R22*

2. Yokohama IceGuard IG65*

Шипованные зимние шины, разработанные специально для автомобилей премиум-класса, были представлены на рынке в сезоне 2017-2018 годов. В обновленной версии количество шипов увеличилось до 172, по сравнению с 128 шипами в предыдущей 16-дюймовой модели. Оптимизирована схема расположения шипов, которые сконцентрированы в основном в центральной части протектора, улучшая управляемость на льду. Количество рядов шипов увеличено с 12 до 20.

Шипы имеют фигурную форму корпуса с поперечной вставкой, напоминающей гантель, и надежно фиксируются в протекторе благодаря своей форме и составу резиновой смеси с повышенным содержанием микросилики. Это отличает новую модель от предыдущей.

Цена: от 8 320 руб. до 32 420 руб., R16-R21*

3. Pirelli Winter Ice Zero*

Шины Ice Zero™ обеспечивают исключительное сцепление на льду для городских автомобилей, спортивных и внедорожников. Это шипованная зимняя резина нового поколения, разработанная для повышения безопасности и улучшения управляемости. Она прошла испытания в сложных зимних условиях. Благодаря технологии Dual Stud*, шипы обеспечивают надежное сцепление со льдом на протяжении всего срока службы шин. Резиновая смесь, изготовленная с использованием новых компонентов и технологий, обладает стабильными характеристиками, которые практически не зависят от температуры воздуха.

Цена: от 6 520 руб. до 48 270 руб., R14-R22

4. Hankook W429*

Шины обладают исключительными показателями на снегу и льду. Модель Hankook Winter W429 создана специально для суровых зимних условий. За счет инновационного дизайна протектора с увеличенным числом шипов, а также новой резиновой смеси шина демонстрирует отличные характеристики на разных типах зимних покрытий.

Цена: от 5 640 руб. до 21 590 руб., R13-R20*

5. Yokohama IceGuard IG55*

Зимняя шипованная легковая шина Yokohama Ice Guard IG55 – новинка от известного японского производителя, которая заменила популярную модель IG35. В ней использовали новейшую резиновую смесь с добавлением апельсинового масла. Агрессивный рисунок протектора с оригинальным дизайном плечевых зон – еще одна особенность модели. В результате множества технических инноваций создали шину с точной и предсказуемой управляемостью на любой поверхности: от сухого асфальта до льда.

Цена: от 5 820 руб. до 28 390 руб., R14-R21*

6. Nexen Winguard Winspike 3 XL*

Nexen Winguard Spike 3 – зимняя легковая шина эконом-класса, предназначенная для автомобилей среднего и бюджетного сегмента. Несмотря на свою доступность, она обеспечивает стабильность характеристик в разных температурных режимах, хорошую управляемость и долгий срок службы.

Протектор имеет симметричное V-образное расположение блоков с глубокими канавками, которые открываются наружу в плечевой зоне, что способствует быстрому осушению пятна контакта и улучшает сцепление на мокрой и заснеженной дороге. Для обеспечения устойчивости в зимнее время шина оснащена шипами, расположенными таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность.

Цена: от 6 520 руб. до 19 600 руб., R14-R20*

7. Formula Ice*

Итальянская шипованная шина Formula Ice – отличный выбор для тех, кто ищет качество по доступной цене. Российские водители высоко оценивают эту модель за сбалансированные характеристики на снегу, льду и асфальте. Прочная ошиповка и продуманный рисунок протектора делают покрышку эффективной в любых погодных условиях и на разных типах дорожного покрытия.

Цена: от 5 280 руб. до 14 470 руб., R13-R19 *

8. Triangle IceLinX TI501*

Зимние шины Triangle TI501 94T разработаны с учетом особенностей климата северных регионов. Они обеспечивают отличное сцепление на снегу и льду, а также высокую точность управления.

Рисунок протектора, хотя и традиционный для зимних шин, имеет свои особенности. По углам блоков расположены небольшие выступы, которые ограничивают подвижность элементов и улучшают стабильность сцепления, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор оснащен шипами и ламелями, благодаря которым шина отлично ведет себя на утрамбованном снегу и льду.

Цена: от 4 870 руб. до 12 810 руб., R14-R19*

9. Powertrac Snowpro Stud 01*

Шипы в этой резине надежно фиксируются благодаря жесткой конструкции из нанокомпозитных материалов нового поколения. Острые "когти" в центре протектора гарантируют стабильность и точность управления. Оптимальное количество шипов (150-200) обеспечивает акустический комфорт, топливную экономичность и надежное сцепление с дорогой. Широкие одинарные V-образные канавки эффективно отводят воду из пятна контакта и гарантируют сцепление с поверхностью даже на тающем снегу и льду.

Цена: от 4 930 руб. до 10 280 руб., R13-R16*

10. Powertrac Snowpro Stud 02*

Новый состав резиновой смеси с использованием композитных материалов и низкой температурой замерзания обеспечивает лучшую адаптацию к холодам. Широкий диапазон рабочих температур гарантирует мягкость и эластичность шин в любых условиях.

Оптимизированный профиль протектора способствует равномерному распределению давления, а глубокие канавки улучшают сцепление при разгоне и торможении на снегу. Специальная конструкция кромок и фасок дополнительно улучшает отвод снега, повышая уровень сцепления. Оптимизированная конструкция отверстий под шипы способствует эффективному рассеиванию ледяной крошки, образующейся при контакте шипов с дорогой.

Цена: от 7 810 руб. до 19 540 руб., R16-R21*

