Готовимся к зиме. Какие шипованные шины подойдут для сибирского климата?
Представляем рейтинг наиболее подходящих моделей
11 октября 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8JzKi3
Зимний сезон не за горами, поэтому пора позаботиться о безопасности на дороге. В Big Machine* составили подборку из десяти моделей шипованных шин для сезона 2024-2025, которые подойдут для российских дорог. В рейтинге представлена резина разных ценовых категорий: бюджетная (C-сегмент), средняя (B-сегмент) и премиум (A-сегмент), получившая положительные отзывы от автовладельцев. Она отличается высоким качеством и эффективностью в холодное время года.
Шины разработаны для экстремальных зимних дорог. Ice Zero 2 – это новое поколение шипованных шин для автомобилей премиум-класса и внедорожников SUV. Они обеспечивают высокий уровень безопасности и отличные характеристики, делая акцент на акустическом комфорте. Продукт доступен в двух версиях: Ice Zero 2 для легковых автомобилей и Scorpion* Ice Zero 2, созданный специально для современных внедорожников. Запатентованная технология шипов с двойным сердечником гарантирует отличное сцепление и сокращает тормозной путь на льду.
Цена: от 10 630 руб. до 43 560 руб., R16-R22*
Шипованные зимние шины, разработанные специально для автомобилей премиум-класса, были представлены на рынке в сезоне 2017-2018 годов. В обновленной версии количество шипов увеличилось до 172, по сравнению с 128 шипами в предыдущей 16-дюймовой модели. Оптимизирована схема расположения шипов, которые сконцентрированы в основном в центральной части протектора, улучшая управляемость на льду. Количество рядов шипов увеличено с 12 до 20.
Шипы имеют фигурную форму корпуса с поперечной вставкой, напоминающей гантель, и надежно фиксируются в протекторе благодаря своей форме и составу резиновой смеси с повышенным содержанием микросилики. Это отличает новую модель от предыдущей.
Цена: от 8 320 руб. до 32 420 руб., R16-R21*
Шины Ice Zero™ обеспечивают исключительное сцепление на льду для городских автомобилей, спортивных и внедорожников. Это шипованная зимняя резина нового поколения, разработанная для повышения безопасности и улучшения управляемости. Она прошла испытания в сложных зимних условиях. Благодаря технологии Dual Stud*, шипы обеспечивают надежное сцепление со льдом на протяжении всего срока службы шин. Резиновая смесь, изготовленная с использованием новых компонентов и технологий, обладает стабильными характеристиками, которые практически не зависят от температуры воздуха.
Цена: от 6 520 руб. до 48 270 руб., R14-R22
4. Hankook W429*
Шины обладают исключительными показателями на снегу и льду. Модель Hankook Winter W429 создана специально для суровых зимних условий. За счет инновационного дизайна протектора с увеличенным числом шипов, а также новой резиновой смеси шина демонстрирует отличные характеристики на разных типах зимних покрытий.
Цена: от 5 640 руб. до 21 590 руб., R13-R20*
Зимняя шипованная легковая шина Yokohama Ice Guard IG55 – новинка от известного японского производителя, которая заменила популярную модель IG35. В ней использовали новейшую резиновую смесь с добавлением апельсинового масла. Агрессивный рисунок протектора с оригинальным дизайном плечевых зон – еще одна особенность модели. В результате множества технических инноваций создали шину с точной и предсказуемой управляемостью на любой поверхности: от сухого асфальта до льда.
Цена: от 5 820 руб. до 28 390 руб., R14-R21*
6. Nexen Winguard Winspike 3 XL*
Nexen Winguard Spike 3 – зимняя легковая шина эконом-класса, предназначенная для автомобилей среднего и бюджетного сегмента. Несмотря на свою доступность, она обеспечивает стабильность характеристик в разных температурных режимах, хорошую управляемость и долгий срок службы.
Протектор имеет симметричное V-образное расположение блоков с глубокими канавками, которые открываются наружу в плечевой зоне, что способствует быстрому осушению пятна контакта и улучшает сцепление на мокрой и заснеженной дороге. Для обеспечения устойчивости в зимнее время шина оснащена шипами, расположенными таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность.
Цена: от 6 520 руб. до 19 600 руб., R14-R20*
7. Formula Ice*
Итальянская шипованная шина Formula Ice – отличный выбор для тех, кто ищет качество по доступной цене. Российские водители высоко оценивают эту модель за сбалансированные характеристики на снегу, льду и асфальте. Прочная ошиповка и продуманный рисунок протектора делают покрышку эффективной в любых погодных условиях и на разных типах дорожного покрытия.
Цена: от 5 280 руб. до 14 470 руб., R13-R19 *
Зимние шины Triangle TI501 94T разработаны с учетом особенностей климата северных регионов. Они обеспечивают отличное сцепление на снегу и льду, а также высокую точность управления.
Рисунок протектора, хотя и традиционный для зимних шин, имеет свои особенности. По углам блоков расположены небольшие выступы, которые ограничивают подвижность элементов и улучшают стабильность сцепления, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор оснащен шипами и ламелями, благодаря которым шина отлично ведет себя на утрамбованном снегу и льду.
Цена: от 4 870 руб. до 12 810 руб., R14-R19*
Шипы в этой резине надежно фиксируются благодаря жесткой конструкции из нанокомпозитных материалов нового поколения. Острые "когти" в центре протектора гарантируют стабильность и точность управления. Оптимальное количество шипов (150-200) обеспечивает акустический комфорт, топливную экономичность и надежное сцепление с дорогой. Широкие одинарные V-образные канавки эффективно отводят воду из пятна контакта и гарантируют сцепление с поверхностью даже на тающем снегу и льду.
Цена: от 4 930 руб. до 10 280 руб., R13-R16*
10. Powertrac Snowpro Stud 02*
Новый состав резиновой смеси с использованием композитных материалов и низкой температурой замерзания обеспечивает лучшую адаптацию к холодам. Широкий диапазон рабочих температур гарантирует мягкость и эластичность шин в любых условиях.
Оптимизированный профиль протектора способствует равномерному распределению давления, а глубокие канавки улучшают сцепление при разгоне и торможении на снегу. Специальная конструкция кромок и фасок дополнительно улучшает отвод снега, повышая уровень сцепления. Оптимизированная конструкция отверстий под шипы способствует эффективному рассеиванию ледяной крошки, образующейся при контакте шипов с дорогой.
Цена: от 7 810 руб. до 19 540 руб., R16-R21*
Big Machine
Адреса в Барнауле: проезд Северный Власихинский, 67; Павловский тракт, 200г
Тел.: +7 (3852) 555-459
Новоалтайск: ул. Дорожная, 60/2 ("Маяк")
Тел.:+7 (3852) 223-309
Сайт: bigmachine.pro
Минимальная цена на указанный посадочный диаметр шины, представленная в сети Big Mashine* на 07.10.24г.
* Big Mashine ("Биг Машин"); Pirelli Ice Zero 2 ("Пирелли Айс Зеро 2"); SUV ("СУВ"); Scorpion ("Скорпион"); Dual Stud ("Дуал Студ"); Yokohama IceGuard IG65 ("Йокохама Айсгуард АйДжи65"); Pirelli Winter Ice Zero ("Пирелли Винте Айс Зеро"); Hankook W429 ("Ханкук В429"); Hankook Winter W429 ("Ханкук Винте В429"); Yokohama IceGuard IG55 ("Йокохама Айсгуард АйДжи55"); Nexen Winguard Winspike 3 XL ("Нексен Вингуард Винспайк 3 ИксЭль"); Formula Ice ("Формула Айс"); Triangle IceLinX TI501 ("Триангл АйсЛинИкс ТэАй601"); Triangle TI501 94T Stud ("Триангл АйсЛинИкс ТэАй601 94Т Студ"); Powertrac Snowpro Stud 01 ("Повертрак СноуПро Студ 01"); Powertrac Snowpro Stud 02 ("Повертрак СноуПро Студ 02")
ООО "Бигмашин"Реклама
14:32:10 11-10-2024
а как же мишлен, нокиан, вообще шины из первого эшелона?
10:24:07 14-10-2024
гость (14:32:10 11-10-2024) а как же мишлен, нокиан, вообще шины из первого эшелона?... За их рекламу не заплачено
21:46:56 14-10-2024
гость (14:32:10 11-10-2024) а как же мишлен, нокиан, вообще шины из первого эшелона?... Что за первый эшелон? Огласите весь список, пожалуйста! (с) Гайдай
19:36:10 12-10-2024
эту статью нужно постить было 12, 7, 4 дня назад!! а не перед самой катастрофой. крайне непрофессионально
10:25:16 14-10-2024
Гость (19:36:10 12-10-2024) эту статью нужно постить было 12, 7, 4 дня назад!! а не пере... Какой катастрофой?! Если говорить о катастрофе то она в мозгах в основном и при этом постоянная.