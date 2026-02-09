Хинштейн отчитал мэра Курска за не очищенные от снега улицы
Глава региона заявил, что мэр публично "расписался в собственной беспомощности"
09 февраля 2026, 22:00, ИА Амител
Некоторые улицы Курска не чистили от снега с начала зимы, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он отчитал главу города Евгения Маслова на заседании регионального правительства. Слова губернатора приводят "Курские известия".
На вопрос губернатора о том, почему улицы чистят плохо, мэр объяснил, что старается работать с подрядчиками, и принес извинения жителям. Глава региона ответил:
«Ваш ответ меня не устраивает. Вы расписываетесь в собственной беспомощности. ЦУР называет более 100 улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы ни разу».
Хинштейн посоветовал мэру менять подрядчика, если тот не справляется.
22:33:43 09-02-2026
Этот Зилберщтейн ещё в Барнауле не бывал
10:06:45 10-02-2026
А он сам, что для этого сделал?
В должностные обязанности губера помимо прочего входит "..осуществление и распоряжение средствами краевого бюджета в части финансирования подведомственных и иных организаций".
Все упирается в деньги. Нет денег - нет и расчищенных улиц. Одной лопатой и дворником проблему города не решить.