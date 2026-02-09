Хинштейн отчитал мэра Курска за не очищенные от снега улицы

Глава региона заявил, что мэр публично "расписался в собственной беспомощности"

09 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Некоторые улицы Курска не чистили от снега с начала зимы, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он отчитал главу города Евгения Маслова на заседании регионального правительства. Слова губернатора приводят "Курские известия".

На вопрос губернатора о том, почему улицы чистят плохо, мэр объяснил, что старается работать с подрядчиками, и принес извинения жителям. Глава региона ответил:

«Ваш ответ меня не устраивает. Вы расписываетесь в собственной беспомощности. ЦУР называет более 100 улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы ни разу».

Хинштейн посоветовал мэру менять подрядчика, если тот не справляется.