Пушечный выстрел. Как "взлетела" заболеваемость ковидом на Алтае и когда ждать плато?

Около месяца назад заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае начала расти темпами, которых местная медицина не видела никогда. Всего за пару недель система здравоохранения оказалась перегружена из-за наплыва заражённых. Всплеск был вызван штаммом “омикрон”, который активно вытесняет другие варианты коронавируса по всему миру. Сейчас в сутки оперштаб фиксирует более 4,5 тысячи заболевших. Ещё осенью такие цифры казались безумными.

Amic.ru проанализировал, как менялась заболеваемость в течение последнего месяца, чтобы понять, когда стоит ждать снижения. Заодно мы изучили, как за это время “омикрон” повлиял на загруженность госпиталей и смертность в регионе.

О том, как Алтай прирастал по количеству заражённых и есть ли хоть какие-то намёки на плато, смотрите в нашей инфографике.

Как выросла заболеваемость за последний месяц?

Нагрузка на барнаульские поликлиники начала расти с середины января, рассказывал в интервью amic.ru министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. К моменту беседы по статистике не было видно, что рост действительно серьёзный. Если 15 января оперштаб выявил 310 заболевших, то 25 января — 475. Тем не менее, опираясь на оперативные данные больниц, Попов подчеркнул: таких темпов роста на Алтае не было никогда.

Уже в конце месяца ужасающая заразность “омикрона” отразилась и на статистике. Начиная с 26 января, когда ковидом заболели 507 человек, регион ежедневно бил рекорды заболеваемости:

27 января — 547 заболевших;

31 января — 1289;

3 февраля — 2293;

6 февраля — 3460;

9 февраля — 4098;

14 февраля — 4817.

За последний месяц коронавирусом в Алтайском крае заразилось 63 190 человек. Это больше половины от общего числа инфицированных за предыдущие полтора года пандемии в регионе.

Как увеличилось количество госпитализированных?

Количество пациентов, находящихся на лечении в ковидных госпиталях, весь январь практически не менялось. Загруженность коечного фонда день ото дня колебалась от 1347 до 1479 человек.

Уже в конце месяца пациенты в госпиталях стали прибывать. За первые две недели февраля загруженность выросла больше чем на тысячу человек. По данным на 15 февраля, на лечении находится 2633 человека.

Впрочем, серьезным и критическим этот рост назвать нельзя. Осенью 2021 года больничные места заполнялись намного активнее, хотя заболевших было в разы меньше. Алтайский Минздрав держит в резерве и всегда готов развернуть ещё около тысячи коек, если загруженность продолжит расти. Всего же в регионе способны госпитализировать до шести тысяч ковидных пациентов одновременно. Как видим, пока до этих цифр далеко.

Как изменилась смертность?

С 15 января по 15 февраля смертность практически не растёт. Весь месяц цифры колеблются от 16 до 29 летальных исходов в день.

Впрочем, пока рано судить о влиянии “омикрона” на смертность. В алтайском Минздраве не раз объясняли, что тяжёлые пациенты лежат в госпиталях неделями и даже месяцами, а потому летальность всегда тянется длинным “хвостом” за всплеском заболеваемости. Так что сейчас на статистике смертности мы в основном видим последствия “дельты”, которая бушевала осенью 2021 года.

Как все эти показатели выглядят вместе?

Пока всё складывается так, как и прогнозировал в беседе с amic.ru главный инфекционист региона Валерий Шевченко. Инфицированных очень много, но смертность при этом никак не изменилась. Количество госпитализированных растёт, но намного медленнее, чем заболеваемость.

Статистика наглядно отражает свойства и особенности “омикрона”, о которых рассказывал инфекционист. Вирус чрезвычайно заразен, но при этом в большинстве случаев протекает легко.

Когда мы начнём снижаться?

Об этом пока говорить рано. Но вчера, 15 февраля, оперштаб впервые за месяц зарегистрировал спад по сравнению с предыдущим днём. Специалисты за сутки выявили 4466 заболевших — на 351 меньше, чем 14 февраля. Если эта тенденция продолжится, можно будет говорить о долгожданном плато.

Если это случится, подтвердится другой прогноз алтайского инфекциониста: “омикрону” нужно 3-4 недели, чтобы выйти на пик. За этим должно последовать долгожданное снижение. Но случится ли оно, станет ясно в ближайшие дни.