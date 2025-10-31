Исполнитель роли охранника Гены из "Универа" может лишиться стопы
Ампутация грозит из-за тяжелой формы диабета
31 октября 2025, 17:30, ИА Амител
Актеру Андрею Свиридову, известному по роли Гены в сериале "Универ", угрожает потеря стопы из-за осложнений, вызванных тяжелой формой сахарного диабета, сообщает Telegram-канал Mash.
Несколько лет назад у Свиридова возникли серьезные проблемы со здоровьем после перелома пальца ноги. Из-за повышенного уровня сахара в крови рана долго не заживала, что привело к развитию инфекции. В результате ему ампутировали большой палец. Однако воспалительный процесс распространился на костную ткань, и врачи диагностировали остеомиелит – хроническое воспаление кости.
В настоящее время у 50-летнего актера развивается так называемая "диабетическая стопа", характеризующаяся незаживающими язвами на коже, которые часто требуют ампутации. Свиридов проходит медицинское обследование, чтобы определить наилучший способ сохранить ногу.
