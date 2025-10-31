Исполнитель роли охранника Гены из "Универа" может лишиться стопы

Ампутация грозит из-за тяжелой формы диабета

31 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Актер Андрей Свиридов /Фото: кадр из сериала "Универ"

Актеру Андрею Свиридову, известному по роли Гены в сериале "Универ", угрожает потеря стопы из-за осложнений, вызванных тяжелой формой сахарного диабета, сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько лет назад у Свиридова возникли серьезные проблемы со здоровьем после перелома пальца ноги. Из-за повышенного уровня сахара в крови рана долго не заживала, что привело к развитию инфекции. В результате ему ампутировали большой палец. Однако воспалительный процесс распространился на костную ткань, и врачи диагностировали остеомиелит – хроническое воспаление кости.

В настоящее время у 50-летнего актера развивается так называемая "диабетическая стопа", характеризующаяся незаживающими язвами на коже, которые часто требуют ампутации. Свиридов проходит медицинское обследование, чтобы определить наилучший способ сохранить ногу.

