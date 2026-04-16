Из Барнаула готовят к отправке гуманитарный груз для бойцов и жителей приграничья

В колонну вошли техника, оборудование, продукты, детские письма и подарки к 9 Мая

16 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Гуманитарный груз / Фото: пресс-служба АКЗС

В Барнауле 15 апреля начали загружать очередной гуманитарный груз для военнослужащих и мирных жителей Курской, Белгородской, Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. В отправке участвовал секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

В состав колонны вошли 12 фур. В них разместили 17 единиц техники, среди которых автомобили, квадроциклы и мотоциклы. Вместе с ними отправят генераторы, лекарства, бензопилы, рации, тепловизоры, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети, сублимированные продукты, перекусы и личные посылки от жителей Алтайского края. Отдельно подготовили подарки для бойцов к 9 Мая.

Общими силами

К сбору помощи подключились семьи участников СВО, волонтерские и общественные объединения, общественные приемные партии, Народный фронт, предприниматели, а также сотрудники разных ведомств. В формировании груза участвовали представители Алтайкрайстата, следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, Социального фонда России и регионального Минздрава. Свой вклад внесли и образовательные учреждения — от детских садов до вузов.

На погрузку также вышли общественники, добровольцы, участники спецоперации и их близкие, военнослужащие ракетной дивизии, сотрудники следственного управления и УФСИН России по Алтайскому краю. Подготовка колонны объединила десятки людей и организаций, которые решили поддержать тех, кто сегодня находится вдали от дома.

Погрузка гуманитарного груза / Фото: пресс-служба АКЗС

Письма и подарки

«В канун Великой Победы мы отправляем нашим бойцам подарки и письма детей. По отзывам, это всегда становится самой трогательной частью поздравлений. Я вот зачитал одно письмо девочки из Шелаболихи. Оно адресовано просто солдату. В письме очень теплые пожелания: здоровья, счастья и обязательно вернуться домой. Отправляя этот очередной гуманитарный конвой, мы выражаем поддержку жителям приграничных регионов и говорим огромное спасибо нашим ребятам, которые защищают независимость и безопасность России», — сказал Александр Романенко.

Он также вручил благодарственные письма активистам волонтерского движения, которые помогали собирать и готовить груз, и отдельно поблагодарил всех жителей края за участие.

Сбор подарков ко Дню Победы организовали региональное отделение "Единой России" и Комитет семей воинов Отечества. Завершить формирование колонны планируют 20 апреля. Сопровождать груз из Барнаула до места назначения будет координатор партпроекта "Женское движение Единой России", руководитель Комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае Кристина Юстус. Она передаст гуманитарную помощь адресатам.

Отправку гуманитарного конвоя организовали при поддержке правительства Алтайского края и реготделения "Единой России".