В Рубцовске ночью произошел крупный пожар на территории парк-отеля

К счастью, пламя не распространилось на здание гостиничного комплекса

15 января 2026, 11:45, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В Рубцовске в ночь на 15 января произошел крупный пожар на улице Тракторной. Сообщения о возгорании сначала появились в социальных сетях, где жители рассказали о сильном дыме и работе экстренных служб. ЧП случилось на территории парк-отеля "Алмаз".

Позднее информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По данным ведомства, огонь охватил хозяйственную постройку, расположенную на территории парк-отеля.

Очевидцы сообщили, что дым был заметен еще ночью, а утром 15 января пожарные продолжали работу на месте происшествия. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в хозпостройке, где хранились дрова и сено. На момент прибытия первых подразделений внутри здания наблюдалось плотное задымление, а огонь быстро распространялся по горючим материалам.

«К ликвидации пожара были привлечены 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. В условиях сильного задымления работали шесть звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойного водоснабжения огнеборцев также задействовали пожарный поезд», – отметили в ведомстве.

Пожар удалось локализовать на площади около 200 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

