Из геймера в специалиста. Детей и подростков Барнаула приглашают освоить ИТ-направления

Ребенок может сутками сидеть в телефоне или за компьютером? Видео, игры, соцсети – кажется, что всё это пустая трата времени. На самом деле часы, проведенные за экраном, можно превратить в ценный опыт – если направить интерес в правильное русло. Один из способов сделать это – обучение в Компьютерной Академии Топ, где увлечение гаджетами превращают в полезные навыки и перспективную профессию.

Недавно в Барнауле открыли новый филиал по адресу ул. Балтийская, 116 (БЦ "Парк"). В честь этого действует специальное предложение – скидка на обучение.

Что за академия?

Компьютерная Академия Топ – одна из ведущих образовательных площадок в сфере информационных технологий, которая специализируется на качественном и доступном образовании для детей, подростков и взрослых. Учебное заведение насчитывает почти 400 филиалов по всей России и за рубежом. Здесь готовят будущих программистов, графических дизайнеров, специалистов в области информационной безопасности.

Как проходит обучение?

Преподаватели – действующие ИT-специалисты с опытом работы и реальными проектами за плечами. Они знают, что имеет спрос на рынке, а потому регулярно обновляют программу. Занятия проходят в дружественной атмосфере, для ребят с пяти лет – в игровом формате.

На занятиях много практики: уже в процессе обучения юные айтишники создают игры, мобильные приложения, 3Д-персонажей, обрабатывают фото, изучают робототехнику и языки программирования, пробуют себя в веб-дизайне и брендинге.

А еще здесь развивают "мягкие" навыки: креативное мышление, способность к решению конфликтов, умение вести переговоры и эффективно презентовать свои идеи. Для каждого возраста здесь разработали персональные, увлекательные программы.

Какую скидку предлагают?

В честь открытия нового филиала в Барнауле (ул. Балтийская, 116 БЦ "Парк") действует скидка 10%. При оплате до 21 августа 2025 года можно зафиксировать выгодную цену на обучение. Потом стоимость может вырасти.

В новом филиале:

гибкий график – занятия проводят по будням и выходным;

одни из лучших педагогов с опытом и результатами.

Регистрация по номеру телефона +7 (3852) 72-14-10. Кстати, договор можно подписать дистанционно.

