Приговоренную к смертной казни россиянку передали из Китая на родину

Теперь ей вынесли приговор в соответствии с российским законодательством

16 января 2026, 12:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Россиянку Марину Лопатину, которая с 2011 года находилась в Китае под арестом по делу о наркоконтрабанде, передали для дальнейшего отбывания наказания на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2011 году Чжухайский суд признал жительницу Хабаровска виновной в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая. Ее приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Позже мера наказания была смягчена: сначала – до пожизненного заключения, а затем – до 25 лет лишения свободы.

В материалах дела отмечается, что Лопатина дала письменное согласие на дальнейшее отбывание наказания в России, а между двумя странами было достигнуто официальное соглашение по этому вопросу.

Российский суд признал китайский приговор, но заменил срок в соответствии с уже утратившей силу статьей 188 УК РФ. В итоге женщине было назначено 12 лет колонии общего режима, из которых ей осталось отбыть 6 лет 6 месяцев и 24 дня. В настоящее время осужденная уже вернулась в Россию и находится в исправительной колонии общего режима.

Ранее китайские власти привели в исполнение смертный приговор бывшему руководителю государственной финансовой корпорации China Huarong International Бай Тяньхуэю. Он был признан виновным в получении взяток на астрономическую сумму.

Гость

12:58:19 16-01-2026

Зачем России нужна наркоманка?
Казнили бы её там и дело с концом.
Всякую дрянь тащат сюда из-за рубежа, это я не только о ней.

Гость

13:56:31 16-01-2026

Гость (12:58:19 16-01-2026) Зачем России нужна наркоманка?Казнили бы её там и дело с... Согласен полностью

