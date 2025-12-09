В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на 155 млн долларов
Смертный приговор вынесли еще в 2024 году, а теперь его привели в исполнение
09 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
Китайские власти привели в исполнение смертный приговор бывшему руководителю государственной финансовой корпорации China Huarong International Бай Тяньхуэю, сообщает ТАСС.
Высшая мера наказания стала итогом судебного процесса по делу о коррупции. Бай Тяньхуэй был признан виновным в получении взяток на астрономическую сумму 1,1 миллиарда юаней (155,61 миллиона долларов). Еще в мае 2024 года суд города Тяньцзинь вынес ему смертный приговор.
Это уже не первая казнь высшего руководителя China Huarong. В 2021 году за аналогичные преступления был казнен бывший глава компании Лай Сяоминь.
Данный случай – часть масштабной антикоррупционной кампании, которая активизировалась в Китае с приходом к власти в 2012 году так называемого "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в ее рамках были осуждены и приговорены к длительным, в том числе пожизненным, срокам лишения свободы многие государственные служащие и управленцы высокого ранга.
Между тем в России депутат Костромской думы предложил смягчить наказание за дачу взятки, но ввести уголовную ответственность за сокрытие данного преступления. По его мнению, так Россия впервые победит коррупцию раз и навсегда.
17:08:22 09-12-2025
Если бы у нас за такие взятки.... То у нас был бы другой правитель, другое правительства и так вниз до последнего старосты деревни.
09:36:58 10-12-2025
Гость (17:08:22 09-12-2025) Если бы у нас за такие взятки.... То у нас был бы другой пра... Блин, если бы у нас казнили, у нас бы потери населения превысили потери на войне , ой извините, специальной военной операции.
17:51:53 09-12-2025
Ему надо было в Россию ехать, здесь у чиновников некоторых за своего бы сошел…и не просто живой был, еще и в почете:)))
17:58:20 09-12-2025
Кстати, его фамилия пишется латиницей как Tian Hui и именно так и читается везде, кроме России. В СССР с 1950-х годов такие фамилии принято для благозвучия писать как Хуэй. В России после 1991 года - тоже.
18:40:36 09-12-2025
Эх! Нам бы так!!?
08:47:52 10-12-2025
Гость (18:40:36 09-12-2025) Эх! Нам бы так!!? ...
Оскорбление чувств политиков
19:01:47 09-12-2025
Дикий народ, эти китайцы. У нас вон васильева куда больше сперла из армии, а веселилась и издевалась над всей страной! И ничего ей за это не сделали...
21:27:49 09-12-2025
Hui он в Китае ...
Может наших мздоимцев отправлять на отдых в Китай, а там арестовывать и казнить по согласованию с китайской стороной. С десяток казнить, глядишь и работать начнут на благо Родины, а не на свой карман.