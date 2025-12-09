В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на 155 млн долларов

Смертный приговор вынесли еще в 2024 году, а теперь его привели в исполнение

09 декабря 2025

Пекин / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Китайские власти привели в исполнение смертный приговор бывшему руководителю государственной финансовой корпорации China Huarong International Бай Тяньхуэю, сообщает ТАСС.

Высшая мера наказания стала итогом судебного процесса по делу о коррупции. Бай Тяньхуэй был признан виновным в получении взяток на астрономическую сумму 1,1 миллиарда юаней (155,61 миллиона долларов). Еще в мае 2024 года суд города Тяньцзинь вынес ему смертный приговор.

Это уже не первая казнь высшего руководителя China Huarong. В 2021 году за аналогичные преступления был казнен бывший глава компании Лай Сяоминь.

Данный случай – часть масштабной антикоррупционной кампании, которая активизировалась в Китае с приходом к власти в 2012 году так называемого "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в ее рамках были осуждены и приговорены к длительным, в том числе пожизненным, срокам лишения свободы многие государственные служащие и управленцы высокого ранга.

