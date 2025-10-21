"Стал только хуже". Архитектор объяснил, почему Барнаул круче Новосибирска

При этом столица Алтайского края, по мнению эксперта, за последние 30 лет не стала выглядеть лучше

21 октября 2025, ИА Амител

Нагорный парк в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул с точки зрения архитектуры лучше Новосибирска, хотя оба города за последние 30 лет стали выглядеть хуже. С таким мнением 17 октября во время круглого стола по теме "Будущее Барнаула. Тенденции в архитектуре, градостроительстве и дизайне в контексте архитектурно-дизайнерского образования" выступил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Александр Гамалей.

По словам эксперта, около 30 лет назад он переехал жить в Новосибирск из Ленинграда. В это же время архитектор по приглашению друзей побывал в Барнауле. Столица Алтайского края показалась Александру Гамалею более красивым и ухоженным городом. Также ученого удивило качество архитектуры.

«Настолько была большая разница. Барнаул мне понравился. За это время Новосибирск стал только хуже», – пояснил архитектор.

Однако со временем и Барнаул, отметил Александр Гамалей, изменился в худшую сторону с точки зрения градостроительства. В краевой столице появляются общественные пространства, скверы, но происходит это хаотично, в том числе неправильно застраивают историческую часть Барнаула. Все это приводит к тому, что застройка стала более плотной, и жить в таком городе уже не так комфортно, как десятилетия назад.

«Я, приехав сюда, прошелся по нескольким улицам. Барнаул стал только хуже. Обращаюсь к студентам Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Сохраните исторические памятники, используйте опыт других городов», – отметил Александр Гамалей.

Отметим, в круглом столе приняли участие градостроители и архитекторы не только из краевой столицы, а также из соседнего Новосибирска. Эксперты кратко обсудили, как должен развиваться Барнаул. Одной из ключевых стала мысль о том, что Барнаулу необходимо не уплотнение застройки и увеличение этажности, а развитие удобной инфраструктуры. В связи с этим обсуждалось состояние дорожно-транспортной сети города, которая требует пристального внимания со стороны специалистов. Многие эксперты считают, что это ключевая проблема, которую должны решить городские власти.