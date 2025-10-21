"Стал только хуже". Архитектор объяснил, почему Барнаул круче Новосибирска
При этом столица Алтайского края, по мнению эксперта, за последние 30 лет не стала выглядеть лучше
21 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Барнаул с точки зрения архитектуры лучше Новосибирска, хотя оба города за последние 30 лет стали выглядеть хуже. С таким мнением 17 октября во время круглого стола по теме "Будущее Барнаула. Тенденции в архитектуре, градостроительстве и дизайне в контексте архитектурно-дизайнерского образования" выступил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Александр Гамалей.
По словам эксперта, около 30 лет назад он переехал жить в Новосибирск из Ленинграда. В это же время архитектор по приглашению друзей побывал в Барнауле. Столица Алтайского края показалась Александру Гамалею более красивым и ухоженным городом. Также ученого удивило качество архитектуры.
«Настолько была большая разница. Барнаул мне понравился. За это время Новосибирск стал только хуже», – пояснил архитектор.
Однако со временем и Барнаул, отметил Александр Гамалей, изменился в худшую сторону с точки зрения градостроительства. В краевой столице появляются общественные пространства, скверы, но происходит это хаотично, в том числе неправильно застраивают историческую часть Барнаула. Все это приводит к тому, что застройка стала более плотной, и жить в таком городе уже не так комфортно, как десятилетия назад.
«Я, приехав сюда, прошелся по нескольким улицам. Барнаул стал только хуже. Обращаюсь к студентам Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Сохраните исторические памятники, используйте опыт других городов», – отметил Александр Гамалей.
Отметим, в круглом столе приняли участие градостроители и архитекторы не только из краевой столицы, а также из соседнего Новосибирска. Эксперты кратко обсудили, как должен развиваться Барнаул. Одной из ключевых стала мысль о том, что Барнаулу необходимо не уплотнение застройки и увеличение этажности, а развитие удобной инфраструктуры. В связи с этим обсуждалось состояние дорожно-транспортной сети города, которая требует пристального внимания со стороны специалистов. Многие эксперты считают, что это ключевая проблема, которую должны решить городские власти.
бывает. иногда тоже что-то кажется, а потом присмотришься - не, нифига
гость (09:26:11 21-10-2025) "Столица Алтайского края показалась Александру Гамалею более... Барнаул был действительно более уютным, зеленым, "домашним" каким-то. Я наезжал в Барнаул часто в 70-80-е годы и помню каким был город. Ну и вижу, во что превратили город сейчас.
Гость (09:30:43 21-10-2025) Барнаул был действительно более уютным, зеленым, "домашним" ... Да лучше стал Барнаул, чем в 70-80, точно лучше. Я помню эту убогость тех годов. Сейчас город намного красивее стал.
Гость (09:30:43 21-10-2025) Барнаул был действительно более уютным, зеленым, "домашним" ... Да был. Уютный зеленый город Барнаул. Помним. Скорбим((
"Обращаюсь к студентам Института архитектуры и дизайна АлтГТУ"- не к тем обращаетесь. Обращаться надо к тем, кто раздает землю под застройки (конечно, безвозмездно!) в центре исторической части города.
Гость (09:28:17 21-10-2025) "Обращаюсь к студентам Института архитектуры и дизайна АлтГТ... обращаться надо к товарищу Берегу. ох и молодец, ох и творец. только шедевры. ну и к градостроительному совету вопросы... как же так вышло?
- "В связи с этим обсуждалось состояние дорожно-транспортной сети города, которая требует пристального внимания со стороны специалистов. Многие эксперты считают, что это ключевая проблема, которую должны решить городские власти." ------------- Вот эксперты подтверждают истину - дураки и дороги в стране, на века.
И весь градосовет, одобряющий эти объекты к застройке, к ответу
гость (09:45:26 21-10-2025) И весь градосовет, одобряющий эти объекты к застройке, к отв... А там кто? Бывший гл.архитектор и прочие "спецы" на содержании у нуворишей.
Город продают оптом (за Ареной и Поток) и в розницу (центр)
Не спешите. В Новосибе только набережная чего стоит, не говоря о других объектах. А в Барнауле даже набережную нормальную не смогли сделать.
Гость (10:02:45 21-10-2025) Не спешите. В Новосибе только набережная чего стоит, не гово... Ничего особенного. Асфальт да бетон. Нск вообще пыльный, серый. Театры хорошие, концерты, выставки. А сам город так себе. Ну и Барнаул к этому же стремится. Впрочем, по стране не так много красивых и зелёных городов осталось. Даже Краснодар почти весь в асфальт укатали - ни каштанов, ни кипарисов за пределами парка не осталось.
"По словам эксперта, около 30 лет назад он переехал жить в Новосибирск из Ленинграда" - я подушню, но в 1995 году это был Санкт-Петербург
Урбаниздко (10:12:17 21-10-2025) "По словам эксперта, около 30 лет назад он переехал жить в Н... Возрастные жители Ленинграда до сих пор называют и считают его только Ленинградом, а не Питером, так что все правильно он сказал.
Барнаул уютнее, но провинциальнее. Если бы в Барнауле были театр оперы и балета, консерватория, много исследовательских институтов, скоростной транспорт, то он был бы не менее столичным
Гость (10:34:30 21-10-2025) Барнаул уютнее, но провинциальнее. Если бы в Барнауле были т... Вот и я того же мнения. Барнаул интересен пока в нем не начнешь жить, провинция. Тогда хочется получать от него спокойствия и не спешки, так и этого не дает из за густонаселенности и узких дорого кипит как муравейник.
столицу Сибирского федерального округа нужно переносить в Барнаул, а всё вредное производство сосредоточить в Новосибирске, Томске и Красноярске.
В Барнауле аж две "консерватории"!? ("кулек" и кафедра "бубна" в опорном вузе, имитирующие консерваторские программы, театр музкомедии - пляши и пой, хоть оперу, хоть классический балет. Кто мешает?).Масштаб любого города определяются наличием мощной современной индустрии, которая предполагает открытие всякого рода исследовательских институтов и т.п.
Гостю.10.34. (10:58:45 21-10-2025) В Барнауле аж две "консерватории"!? ("кулек" и кафедра "бубн... Масштаб любого города в стране определяется федеральным центром и географическим положением по отношению ко всяким ресурсам. А всё остальное - сослогательное наклонение: кабы море было, или горы, или шёлковый путь, или энергия дешёвая... Но есть, то что есть - гречка за околицей и рожь до горизонта. Тоже неплохо по своему.
Какая-то субъективщина... Типа, "ну не нравится мне".. Я учился в Н-ке во второй половине 80-х и по работе бывал по 2 раза в неделю в 2017-2022 гг. Никакого сравнения! Все изменения- в жирный +. Город столичного уровня, при всех его особенностях и странностях, связанных с хаотическим стремительным ростом ( в начале 1920-х годов Новониколаевск и Барнаул были одинаковы по населению). Про родной Барнаул - в моём восприятии город точно не хуже, чем в 70-80е был. Просто он другой стал...
Гость (11:02:30 21-10-2025) Какая-то субъективщина... Типа, "ну не нравится мне".. Я учи... Новониколаевск строили Барнаульцы на деньги барнаульских купцов на почтовом тракте Барнаул-Томск где был большой брод через Обь и большая ярмарка и первый проспект его который называется сегодня Красный проспект на самом деле назывался Барнаульским проспектом. Изначально Новосибирск был подчинен Барнаулу и название он носил Новобарнаульск. Позже в честь 300 летия дома Романовых дали название Новониколаевск. А позже Новосибирск. А вы разве не знали? Учите мат часть
майор (16:51:22 21-10-2025) Новониколаевск строили Барнаульцы на деньги барнаульских куп... Майор, ты чё чепуху несешь - какой брод на Оби? Гусиный брод, это совсем в другом месте. Слышал звон, да не знаешь где он.
Гость (19:15:04 21-10-2025) Майор, ты чё чепуху несешь - какой брод на Оби? Гусиный брод... Брод был - по линии сегодняшнего жд моста. В 19 веке по нему крупный рогатый скот гнали в восточную сибирь, и до этого
майор (16:51:22 21-10-2025) Новониколаевск строили Барнаульцы на деньги барнаульских куп... Это чистой воды гон
Наконец-то здравые мысли не только от населения, но и от профессионалов! Главное, чтобы в этом вопросе строительное лобби не взяло верх и город окончательно не превратился в обезличенный конструктор из многоэтажек. Бывали в Зауралье, европейской части России, на Дальнем Востоке и в Приморье, в каждом городе историческая часть сохранена. У нас, за исключением нескольких зданий, не наберется даже и десятка, всё подчистую уничтожено.
Гость (11:05:05 21-10-2025) Наконец-то здравые мысли не только от населения, но и от про... Можно примеры-что реально исторически-ценного в Барнауле снесли? У нас никогда не было цельной архитектурной среды , а пожар 1917 г. доделал дело...
Гость (11:15:29 21-10-2025) У нас никогда не было цельной архитектурной среды. Мне вот в Японии города Хиросима и Нагасаки совсем не понравились - сплошной новострой, вообще нет исторических зданий.
Гость (11:15:29 21-10-2025) Можно примеры-что реально исторически-ценного в Барнауле сне... кроме зданий,внесенных в реестр памятников архитектуры (чему очень препятствовали власти и строительное лобби,а так же местные прикормленные "архитекторы" ), из этого реестра исключили ряд зданий, список исключенных,в том числе и из федерального реестра вы найдете без труда я думаю, и снесли их под радостное улюлюканье застройщиков и робкие возгласы общественности, причем общественность писала в прокуратуру, но если учитывать,что на месте одного из таких исключенных памятников стоит сама прокуратура, про ответ догадаетесь сами. А кроме памятников есть так называемые средовые объекты, которые как раз создают цельный образ какой либо определенного периода истории вместе с памятниками архитектуры, потому что нет ничего страннее, чем одиноко стоящий старый дом, вплотную окруженный высотной застройкой, этим туристов не привлечешь. Например,в Ульяновске целые кварталы старинных деревянных домов постройки конца 19 века, не все из них внесены в реестр памятников, но никто их не снес. Они как раз и создают туристическую зону в городе, там расположены музеи, художественные и музыкальные школы, центры развития, кафе, просто частные дома, новостройки там тоже есть, только их немного и они спрятаны за первой линией домов, их этажность не выше 3 этажа и они не видны. А наши власти носятся с туристическим кластером Барнаула, как с писаной торбой, а толку то, что здесь смотреть, если то,что могли показать безжалостно сносят, новоделы туристам не нужны. Даже сереброплавильный завод - жемчужину промышленной архитектуры продали как участок частнику, вот и думайте,что он там будет делать. За последние 10 лет снесли около 80 зданий 100 дореволюционной и довоенной постройки,если вы этого не видели, не значит, что этого не было.
Гость (11:57:53 21-10-2025) кроме зданий,внесенных в реестр памятников архитектуры (чему... Я неплохо знаю родной город. Вы конкретно адреса и здания можете указать?
Я "Усадьбу Михайлова" только могу назвать, хотя выдающегося в ней ничего не было-было бы хорошо, если бы как-то сохранили. Было же предложение -инсталлировать в новый объём. Увы... И кстати, именно частники реально восстанавливают реально ценные исторические постройки в районе трамвайного кольца на СБ. Что они собой являли в советский период? Унылое запустенье
Гость (12:14:56 21-10-2025) Я неплохо знаю родной город. Вы конкретно адреса и здания мо... Откуда ты, депрессивный тролль? Что за мусор у тебя в голове? Какие адреса, пароли? Здесь не юридические споры, а ты не пресс-секретарь губернатора. Люди правы и не обязаны что-то кому-то доказывать.
13:28:19 23-10-2025
Гость (20:05:44 22-10-2025) Откуда ты, депрессивный тролль? Что за мусор у тебя в голове... Походу это у тебя мусор в голове))), если ты депрессию увидел в этом посте- человек абсолютно аргументировал свою позицию и приводит позитивные примеры восстановления ист. зданий у нас в городе.
Более того- абсолютно все комменты далее приводят в качестве факта только и именно "Усадьбу Михайлова"- то о чём этот человек и написал первым. А то, что ты пишешь: "Люди правы и не обязаны что-то кому-то доказывать" называется психическим расстройством))).
Гость (11:57:53 21-10-2025) кроме зданий, внесенных в реестр памятников архитектуры (чему... Не нужно проблему высасывать из пальца, так как и не нужно было впихивать в статус памятника архитектуры то, что памятником не является. Огромное количество халуп не является памятниками, они никому не нужны, не нужно их восстанавливать, нужно оставлять только реально что-то ценное, а не все подряд. Никто из подрядчиком не хочет иметь себе гемор с памятником архитектуры, т.к. это реальная проблема, бесконечная причем и прямые убытки. Вы кроме пустой болтовни о снесенных, не имеющих никакой ценности развалинах, лучше бы делом занялись, заключили бы договор, да восстановили хотя бы одно здание. Дак нет, кишка тонка, только болтать языком и способны и кто-то вам всегда за вас все должен сделать..
Гость (12:19:43 21-10-2025) Не нужно проблему высасывать из пальца, так как и не нужно б... Государство должно охранять и реставрировать памятники архитектуры. А вы сколько памятников восстановили? За свой счет?
Гость (12:19:43 21-10-2025) Не нужно проблему высасывать из пальца, так как и не нужно б... за рубежом, все здания, которым 100 лет, уже считаются пусть не памятниками, но то,что должно охраняться государством,а у нас все сносится. Там сохраняются просто частные дома, которым уже по 300 лет,и не просто охраняются, государство следит за тем,чтобы хозяева сохраняли их в хорошем состоянии, чтобы делали ремонт аутентичными материалами, никто не позволит клеить современные обои на старые стены, только обои с ручной штамповкой и т.д.
Гость (11:15:29 21-10-2025) Можно примеры-что реально исторически-ценного в Барнауле сне... На партизанской до новой прокуратуры стоял купеческий дом
Гость (12:51:06 21-10-2025) На партизанской до новой прокуратуры стоял купеческий дом ... Это и была "Усадьба Михайлова "))))). У ГЕНПРОКУРАТУРЫ заказчик- ГОСУДАРСТВО. Это к вопросу о "проклятых частниках"
Гость (11:15:29 21-10-2025) Можно примеры-что реально исторически-ценного в Барнауле сне... самое вопиющее, это здание красного кирпича купца на углу соа и партизанской, теперь там прокуроры сидят
а было крепкое историческое здание , сменили его статус и вуаля
прокуроры празднуют новоселье
горожан лишили набережной
как и порта речного
нет стадиона локо, там полная несуразица
коренные барнаульцы помнят город, утопающий в зелени
сейчас одни коробки из стекла и бетона
уныло
Гость (13:41:45 21-10-2025) самое вопиющее, это здание красного кирпича купца на углу со... Я написал выше про "Усадьбу Михайлова"- именно она и была на месте прокуратуры. Про "Локомотив" даже смешно вспоминать- типовой убогий проект, построенный хоз-способом в 60-х годах. Стоял в запустении 20 лет, сам стадион вообще не использовался с 90-х,. То, что там построили-мне лично не нравится. Но почему власть решила и продала частнику, а не устроила общественные слушанья- что горожане хотят там видеть? И о какой "набережной" речь?
Гость (14:26:14 21-10-2025) Я написал выше про "Усадьбу Михайлова"- именно она и была на... а что мешало городу вложиться или привлечь инвестора и построить спортивный комплекс ??
изменили на ЖС и поставили глухой колодец
кто счастлив жить на сортировочной под свистки тепловозов и матюгальники?
Гость (14:26:14 21-10-2025) Я написал выше про "Усадьбу Михайлова"- именно она и была на... стадион "Локомотив" хоть и типовой проект, но построен в 30-х годах, и не смотря что за ним не ухаживали,стадион еще был вполне крепок. Просто экспертизу на предмет аварийности оплачивал не администрация, а застройщик этого места. Надо ли говорить, что экспертиза была "правильная". И про общественные слушания вы насмешили,там застройщик кого надо застройщик - давний партнер и спонсор праздника на лыжной трассе. Как такому человеку и отказать в такой малости, как земля в центре города.
Да лучше стал город, однозначно. Я хорошо помню Барнаул 30 лет назад и сейчас, сейчас намного лучше и красивее он стал. А Нск как был растянутой бестолковой кишкой, так ей и остался, терпеть его не могу ...
на площади октября спилили вековые ели у фазанки, бред? да
вместо сеятеля был фонтан и скверик, лавочки
музей этот так и не достроили
пыль и грязь на октября
зачем селфу дали разрешение на столичный?
испортили весь ансамбль архитектурный шпиля
Н-ск действительно стал лучше по сравнению с 80-90 годами, за исключением точечной застройки центра. Это убожество уродует что Новосибирск, что Барнаул. Зелень уничтожают как саранча со страшной силой. И да - уничтожение усадьбы Михайлова теми людьми, которые должны проверять соблюдение законов - это треш. Также в Барнауле под угрозой два деревянных здания, в которых раньше располагались школы - Челюскинцев 30 и Гоголя 242. Это крепкие деревянные здания с высокими потолками и огромными окнами. На Гоголя этот домик стоит в своеобразном парке. И там уже выдано разрешение на строительство человейников. Слезы!!!!
Нск всегда был серым, серым и остался, а Барнаул был зеленым и цветным, цвета остались, а зелени поубавилось. Сравните цветные фото с ВДНХ разных годов.
Неправда ваша что Нск всегда был и есть серый. Нск это мегаполис подобный Москве и достойный этого. И кстати говоря когда я вьезжаю в Нск что вижу а? Лес сосны и микрораионы утопающие в зелени. Это сохранилось. А что я вижу вьезжая в Барнаул? Высотки у воды и бетон. Сплошной бетон. От маленького зеленого города с мачтовым Шишкинским бором и оленями бегающими по улицам утром и широкими деревянными улицами с двуэтажными бревенчатыми купеческими домами, резными узорами на окнах не осталось ничего. Вообще. Бетон. Везде. И коробки окно в окно. Поклон тем кто новые парки то в последние годы восстановил и восстанавливает. Но в целом Барнаул уже снесли
майор (16:40:32 21-10-2025) Неправда ваша что Нск всегда был и есть серый. Нск это мегап... Я правильно вас понял, что вы и сейчас хотите оленей на улицах и деревянные, грунтовые улицы и пять тысяч населения?
Был. Уютный зеленый город Барнаул...Был. Помним.Скорбим((
В Барануле если положил застройщик глаз на котором расположен исторический памятник его просто сожгут а потом построят человейник, что случается с завидной периодичностью.
Я уехал из Новосиба в область и радуюсь. На этой территории мы имеем тотальную убогость в управлении градостроительными процессами. Это ресурсная территория для кормления. Рекомендую ехать малые города и поселки. Дети в ВУЗах могут учиться дистанционно и не толкаться по полдня в пробках. Жить в крупном городе, что Новосиб, что Барнаул, это самоубийство. Новые застройки это ловушка для бобров.
Надо дороги строить и расширять и ОТ улучшать!