На Украине к главе "Слуги народа" пришли с обысками

Антикоррупционные органы проводят обыски не только у Давида Арахамии, но и у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко

14 января 2026, 10:51, ИА Амител

Давид Арахимия / Фото: @David_Arakhamia

На Украине проходят обыски у видных политических деятелей. По информации СМИ, следственные процедуры касаются лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии.

Как сообщает издание "Обозреватель" в своем Telegram-канале, мероприятия организованы антикоррупционными органами страны. Согласно данным источника, обыски затронули как личные локации политиков, так и офис партии Тимошенко – об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

Ход событий связан с недавним заявлением Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ведомства сообщили о разоблачении главы одной из парламентских фракций. По версии следствия, чиновник предлагал другим депутатам неправомерную выгоду за поддержку определенных законопроектов при голосовании. Именно в рамках этого дела, как предполагают медиа, и проводятся нынешние следственные действия.

На текущий момент официальные комментарии от самих политиков или их представителей не поступали, а НАБУ и САП детали операции публично не раскрывают.

