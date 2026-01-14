На Украине к главе "Слуги народа" пришли с обысками
Антикоррупционные органы проводят обыски не только у Давида Арахамии, но и у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко
14 января 2026, 10:51, ИА Амител
На Украине проходят обыски у видных политических деятелей. По информации СМИ, следственные процедуры касаются лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии.
Как сообщает издание "Обозреватель" в своем Telegram-канале, мероприятия организованы антикоррупционными органами страны. Согласно данным источника, обыски затронули как личные локации политиков, так и офис партии Тимошенко – об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.
Ход событий связан с недавним заявлением Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Ведомства сообщили о разоблачении главы одной из парламентских фракций. По версии следствия, чиновник предлагал другим депутатам неправомерную выгоду за поддержку определенных законопроектов при голосовании. Именно в рамках этого дела, как предполагают медиа, и проводятся нынешние следственные действия.
На текущий момент официальные комментарии от самих политиков или их представителей не поступали, а НАБУ и САП детали операции публично не раскрывают.
Накануне сообщалось, что Трамп и Зеленский готовят договор о 800 млрд долларов на восстановление Украины. Европейские чиновники дали украинскому лидеру несколько рекомендаций.
11:01:31 14-01-2026
сливают потихоньку украинушку их братушки из-за океана... и поделом
11:45:58 14-01-2026
Гость (11:01:31 14-01-2026) сливают потихоньку украинушку их братушки из-за океана... и ... Трамп выхватит самый жирный кусок
11:44:31 14-01-2026
У нас то такого никогда не было
Не то что у них
16:55:49 14-01-2026
Гость (11:44:31 14-01-2026) У нас то такого никогда не былоНе то что у них... вот именно! У нас сознательные депутаты, могут голосовать как надо без подкупа
20:04:16 14-01-2026
Гость (16:55:49 14-01-2026) вот именно! У нас сознательные депутаты, могут голосовать ка... вы настолько в курсе? депутат?!
11:46:44 14-01-2026
Гость (11:01:31 14-01-2026) сливают потихоньку украинушку их братушки из-за океана... и ... Трамп выхватит самый жирный кусок