Как автоматизировать работу склада для маркетплейсов?

"МойСклад" — облачная платформа для управления торговлей

10 февраля 2026, 18:20, ИА Амител erid: 2W5zFFumdh2

Система складского учета / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Потребность в автоматизации складских операций у маркетплейсов определяется прежде всего объемами осуществляемых операций. Если малые и средние по объему компании могут вести учет самостоятельно, то для крупных автоматизированная система складского учета является практически обязательной. Например, платформа "МойСклад". Рассказываем о преимуществах и особенностях внедрения.

Основные функции платформы

"МойСклад" — облачная платформа для управления торговлей, складскими запасами и финансовым учетом. Программа отличается функциональностью, простотой использования, а также возможностью быстрой интеграции с бизнесом. "МойСклад" подходит не только для маркетплейсов.

Платформа позволяет:

вести учет товаров и товарных остатков;

вести финансовый учет;

управлять продажами и закупками;

проводить интеграцию с другими системами, включая платежные сервисы, бухгалтерские программы, ККТ*, CRM*-системы и прочее;

проводить кассовые операции;

вести аналитику. Система позволяет вести статистику по продажам, прибыли и другим финансовым показателям;

отслеживать производственные процессы.

Преимущества системы для бизнеса

Автоматизированная учетная система дает следующие преимущества:

ускорение процесса документообмена;

оптимизацию использования складского пространства;

усиление контроля производительности на всех этапах производственного процесса;

быстрое выявление ошибок сотрудников с получением актуальных отчетных данных;

оперативная инвентаризация без остановки рабочего процесса;

повышение достоверности информации о движении товаров на складах по сравнению с ручным сбором данных;

возможность организации адресного хранения товаров на складе.

Преимущества интеграции платформы с маркетплейсами

Интеграция настраивается через готовые модули или с помощью API*. Для WB* и Ozon* уже разработаны прямые коннекторы. Это дает следующие преимущества:

Иллюстрация предоставлена ООО "Скайтекст"

Автоматизированная система складского учета интегрируется в течение одного-двух дней. Настройка включает выбор складов, указание форматов документов, запуск синхронизации заказов и остатков.

* ККТ ("КейКейТи"); CRM ("СиАрЭм"); API ("ЭйПиАй"); WB ("ДаблъюБи"); Ozon ("Озон")

ООО "Скайтекс"

Реклама