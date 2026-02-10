Как автоматизировать работу склада для маркетплейсов?
10 февраля 2026, 18:20, ИА Амител erid: 2W5zFFumdh2
Потребность в автоматизации складских операций у маркетплейсов определяется прежде всего объемами осуществляемых операций. Если малые и средние по объему компании могут вести учет самостоятельно, то для крупных автоматизированная система складского учета является практически обязательной. Например, платформа "МойСклад". Рассказываем о преимуществах и особенностях внедрения.
Основные функции платформы
"МойСклад" — облачная платформа для управления торговлей, складскими запасами и финансовым учетом. Программа отличается функциональностью, простотой использования, а также возможностью быстрой интеграции с бизнесом. "МойСклад" подходит не только для маркетплейсов.
Платформа позволяет:
- вести учет товаров и товарных остатков;
- вести финансовый учет;
- управлять продажами и закупками;
- проводить интеграцию с другими системами, включая платежные сервисы, бухгалтерские программы, ККТ*, CRM*-системы и прочее;
- проводить кассовые операции;
- вести аналитику. Система позволяет вести статистику по продажам, прибыли и другим финансовым показателям;
- отслеживать производственные процессы.
Преимущества системы для бизнеса
Автоматизированная учетная система дает следующие преимущества:
- ускорение процесса документообмена;
- оптимизацию использования складского пространства;
- усиление контроля производительности на всех этапах производственного процесса;
- быстрое выявление ошибок сотрудников с получением актуальных отчетных данных;
- оперативная инвентаризация без остановки рабочего процесса;
- повышение достоверности информации о движении товаров на складах по сравнению с ручным сбором данных;
- возможность организации адресного хранения товаров на складе.
Преимущества интеграции платформы с маркетплейсами
Интеграция настраивается через готовые модули или с помощью API*. Для WB* и Ozon* уже разработаны прямые коннекторы. Это дает следующие преимущества:
Автоматизированная система складского учета интегрируется в течение одного-двух дней. Настройка включает выбор складов, указание форматов документов, запуск синхронизации заказов и остатков.
* ККТ ("КейКейТи"); CRM ("СиАрЭм"); API ("ЭйПиАй"); WB ("ДаблъюБи"); Ozon ("Озон")
