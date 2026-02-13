Госсекретарь США Рубио планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене

Известно, что в рамках конференции Рубио выступит с докладом о "меняющемся мире"

13 февраля 2026, 15:17, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что проведет переговоры с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 13 февраля. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в Германию, передает CNN.

«Думаю, он будет там, и у нас есть возможность его увидеть. Полагаю, это есть в моем графике, хотя я не на 100% уверен, но считаю, что это произойдет», — заявил Рубио.

Глава Госдепа подчеркнул: США заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий, поскольку "люди страдают". Он также напомнил, что Вашингтон "больше года упорно работает" над урегулированием конфликта.

Известно, что в рамках конференции Рубио выступит с докладом о "меняющемся мире". После Мюнхена госсекретарь отправится в Словакию и Венгрию, где планирует обсудить с европейскими партнерами отказ от российских энергоресурсов.