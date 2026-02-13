На Алтае 11 детей госпитализировали с симптомами кишечной инфекции из центра "Радуга"

Медики оперативно ограничили контакт заболевших с другими детьми

13 февраля 2026, 12:46, ИА Амител

Палата в госпитале в Барнауле / Фото: amic.ru

В краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга", расположенном в Первомайском районе, госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции, проходившие в учреждении реабилитацию, сообщает алтайское Минсоцзащиты.

«При первых признаках болезни сотрудники вызвали врачей, которые принимали решение о госпитализации. Был оперативно ограничен контакт заболевших с другими детьми», — рассказали в ведомстве.

Дети без признаков заболевания в настоящее время направляются домой. Жизни госпитализированных детей ничего не угрожает.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле у Минсоцзащиты и Минздрава Алтайского края.

Ранее 116 детей пострадали от кишечной инфекции в Тюменской области. Одного из заболевших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.