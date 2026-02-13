На Алтае 11 детей госпитализировали с симптомами кишечной инфекции из центра "Радуга"
Медики оперативно ограничили контакт заболевших с другими детьми
13 февраля 2026, 12:46, ИА Амител
В краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга", расположенном в Первомайском районе, госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции, проходившие в учреждении реабилитацию, сообщает алтайское Минсоцзащиты.
«При первых признаках болезни сотрудники вызвали врачей, которые принимали решение о госпитализации. Был оперативно ограничен контакт заболевших с другими детьми», — рассказали в ведомстве.
Дети без признаков заболевания в настоящее время направляются домой. Жизни госпитализированных детей ничего не угрожает.
В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле у Минсоцзащиты и Минздрава Алтайского края.
Ранее 116 детей пострадали от кишечной инфекции в Тюменской области. Одного из заболевших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
13:07:39 13-02-2026
А если проверить другие реабилитационные центры и причем каждые заезды , то вскроется много интересного и даже не такие казусы.....
Отсутствие компетентно надзора Министерства.... вероятно?!
13:18:40 13-02-2026
Роспотребнадзору не мешало бы проверить и другие центры.....
14:05:51 13-02-2026
А еще проверить школы и дет сады, ротавирус там сейчас вышагивает большими шагами. Сезон што ли... начался. Тщательно мойте руки, граждане.