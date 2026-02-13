Драка с соседями в хостеле Чебоксар закончилась гибелью жителя Алтайского края

13 февраля 2026, 16:02, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Чебоксарах в ночь на 10 февраля в одном из хостелов произошла жесткая драка между несколькими постояльцами, которая закончилась гибелью двух человек. Среди погибших — житель Алтайского края. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Сигнал о конфликте поступил в полицию из небольшой гостиницы, расположенной на улице Ломоносова. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из помещений тела мужчин в возрасте 48 и 62 лет. В ходе проверки было установлено, что один из погибших приехал в Чебоксары из Тюменской области, второй — из Алтайского края.

По предварительной информации, между соседями по хостелу ночью возникла ссора, которая быстро переросла в ожесточенную драку. Полученные в ходе конфликта травмы оказались смертельными для двух мужчин.

Еще двоих предполагаемых участников потасовки задержали непосредственно на месте происшествия. Ими оказались мужчины 32 и 39 лет, уроженцы Смоленской и Кемеровской областей. Подозреваемых доставили в отдел полиции, после чего передали следственным органам.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и степень участия каждого из фигурантов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

