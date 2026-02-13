Российскую альпинистку Наталью Наговицину до сих пор не признали погибшей

Посол России в Бишкеке Сергей Вакунов сообщил, что заявление от сына спортсменки в киргизские суды не поступало

13 февраля 2026, 16:34, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Российская альпинистка Наталья Наговицина пропала в горах Киргизии, однако ее семья до сих пор не начала процедуру юридического признания женщины погибшей. Об этом рассказал посол России в Бишкеке Сергей Вакунов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, сын альпинистки Михаил Наговицин не обращался с соответствующим заявлением в киргизские судебные органы. Вакунов подчеркнул, что российская сторона готова оказать всю необходимую помощь, если родственники решатся на этот шаг.

Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. Однако женщина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров.

В критическом состоянии она находилась с 12 августа. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивал на том, что его мать может быть еще жива. Однако в МЧС Киргизии спортсменку признали пропавшей без вести: никто не мог констатировать ее жизнь или смерть.