НОВОСТИОбщество

Почти полмиллиона рублей отдал пенсионер после звонка "силовика" в Барнауле

Мужчина перевел все свои сбережения на продиктованный номер банковской карты

13 февраля 2026, 13:32, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru
В Барнауле пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился почти полумиллиона рублей после разговора с неизвестным, который представился сотрудником спецслужбы. Преступление произошло после звонка, в ходе которого пожилому мужчине внушили, что его банковские накопления находятся под угрозой и требуют срочной "защиты".

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился 71-летний житель Барнаула. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец, назвавшийся "сотрудником ФСБ", и сообщил о якобы готовящихся незаконных операциях по его счетам.

Звонивший настаивал, что единственным способом сохранить деньги является немедленный перевод средств на так называемый безопасный счет. Мошенник действовал уверенно и оказывал психологическое давление, из-за чего пенсионер не стал перепроверять полученную информацию и решил следовать инструкциям.

Поверив словам злоумышленника, барнаулец вызвал такси и поехал к ближайшему банкомату. Там он перевел все свои сбережения на продиктованный номер банковской карты. Общая сумма перевода составила 485 тысяч рублей.

Лишь спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное в крупном размере. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

Ранее эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества перед Днем святого Валентина. Аферисты могут предлагать "бесплатные" букеты, эксклюзивные столики в ресторанах или скидки на подарки.

Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

13:37:46 13-02-2026

АГА
Всё-таки после ЗВОНКА...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:55 13-02-2026

Если номер звонка не определяется - надо подсвечивать: "Внимание, мошенник", "Осторожно!"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:49:35 13-02-2026

Родственницу, бабушку в Красноярске мошенники разводили по стационарному телефону. У неё сотового вообще нет. Хорошо дочь вовремя вернулась. Наверное надо запретить любую связь, кроме писем и телеграмм. Жили же люди так лет 200-300 назад.))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:05:45 13-02-2026

ВВП (13:49:35 13-02-2026) Родственницу, бабушку в Красноярске мошенники разводили по ... по почте будут "кенийские" письма приходить ...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:36 13-02-2026

Жаль что у него было столько денег, а телевизор с радио он себе так и не купил

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:09 13-02-2026

удивительно.
как такое может быть что у одних платеж за путевку не улетает, а другим миллионные транзакции проводить можно.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:36 13-02-2026

Гость (14:18:09 13-02-2026) удивительно.как такое может быть что у одних платеж за п... Ну да вроде как действует мера по охлаждению на 3 дня и т.д.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:33 13-02-2026

Ну не знаю, это какая-то тупость врожденная. У меня деды, один в деменции уже, хрен кому свои кровные отдадут, там только силой отобрать можно с помощью спецназа.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:00:10 13-02-2026

Гость (14:23:33 13-02-2026) Ну не знаю, это какая-то тупость врожденная. У меня деды, од... да не тупость , а жадность- просто всем "пострадавшим" стыдно признаться, что им были обещаны деньги

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров