Почти полмиллиона рублей отдал пенсионер после звонка "силовика" в Барнауле
Мужчина перевел все свои сбережения на продиктованный номер банковской карты
13 февраля 2026, 13:32, ИА Амител
В Барнауле пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился почти полумиллиона рублей после разговора с неизвестным, который представился сотрудником спецслужбы. Преступление произошло после звонка, в ходе которого пожилому мужчине внушили, что его банковские накопления находятся под угрозой и требуют срочной "защиты".
Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился 71-летний житель Барнаула. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец, назвавшийся "сотрудником ФСБ", и сообщил о якобы готовящихся незаконных операциях по его счетам.
Звонивший настаивал, что единственным способом сохранить деньги является немедленный перевод средств на так называемый безопасный счет. Мошенник действовал уверенно и оказывал психологическое давление, из-за чего пенсионер не стал перепроверять полученную информацию и решил следовать инструкциям.
Поверив словам злоумышленника, барнаулец вызвал такси и поехал к ближайшему банкомату. Там он перевел все свои сбережения на продиктованный номер банковской карты. Общая сумма перевода составила 485 тысяч рублей.
Лишь спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное в крупном размере. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.
Ранее эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества перед Днем святого Валентина. Аферисты могут предлагать "бесплатные" букеты, эксклюзивные столики в ресторанах или скидки на подарки.
13:37:46 13-02-2026
АГА
Всё-таки после ЗВОНКА...
13:44:55 13-02-2026
Если номер звонка не определяется - надо подсвечивать: "Внимание, мошенник", "Осторожно!"
13:49:35 13-02-2026
Родственницу, бабушку в Красноярске мошенники разводили по стационарному телефону. У неё сотового вообще нет. Хорошо дочь вовремя вернулась. Наверное надо запретить любую связь, кроме писем и телеграмм. Жили же люди так лет 200-300 назад.))
14:05:45 13-02-2026
ВВП (13:49:35 13-02-2026) Родственницу, бабушку в Красноярске мошенники разводили по ... по почте будут "кенийские" письма приходить ...
14:02:36 13-02-2026
Жаль что у него было столько денег, а телевизор с радио он себе так и не купил
14:18:09 13-02-2026
удивительно.
как такое может быть что у одних платеж за путевку не улетает, а другим миллионные транзакции проводить можно.
14:33:36 13-02-2026
Гость (14:18:09 13-02-2026) удивительно.как такое может быть что у одних платеж за п... Ну да вроде как действует мера по охлаждению на 3 дня и т.д.
14:23:33 13-02-2026
Ну не знаю, это какая-то тупость врожденная. У меня деды, один в деменции уже, хрен кому свои кровные отдадут, там только силой отобрать можно с помощью спецназа.
19:00:10 13-02-2026
Гость (14:23:33 13-02-2026) Ну не знаю, это какая-то тупость врожденная. У меня деды, од... да не тупость , а жадность- просто всем "пострадавшим" стыдно признаться, что им были обещаны деньги