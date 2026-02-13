Почти полмиллиона рублей отдал пенсионер после звонка "силовика" в Барнауле

Мужчина перевел все свои сбережения на продиктованный номер банковской карты

13 февраля 2026, 13:32, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился почти полумиллиона рублей после разговора с неизвестным, который представился сотрудником спецслужбы. Преступление произошло после звонка, в ходе которого пожилому мужчине внушили, что его банковские накопления находятся под угрозой и требуют срочной "защиты".

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился 71-летний житель Барнаула. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец, назвавшийся "сотрудником ФСБ", и сообщил о якобы готовящихся незаконных операциях по его счетам.

Звонивший настаивал, что единственным способом сохранить деньги является немедленный перевод средств на так называемый безопасный счет. Мошенник действовал уверенно и оказывал психологическое давление, из-за чего пенсионер не стал перепроверять полученную информацию и решил следовать инструкциям.

Поверив словам злоумышленника, барнаулец вызвал такси и поехал к ближайшему банкомату. Там он перевел все свои сбережения на продиктованный номер банковской карты. Общая сумма перевода составила 485 тысяч рублей.

Лишь спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное в крупном размере. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

