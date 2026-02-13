В Бийске уборщицу заподозрили в краже шести ноутбуков из школы

Похищенную технику подозреваемая продала своим знакомым

13 февраля 2026, 13:06, ИА Амител

В Бийске полицейские проводят проверку по факту пропажи компьютерной техники в одной из школ города. Сотрудницу образовательного учреждения заподозрили в хищении шести ноутбуков, которые находились в лаборантской, сообщили в пресс-службе МУ МВД России "Бийское".

С заявлением о пропаже оборудования в правоохранительные органы обратилась директор учебного заведения. Она пояснила, что ноутбуки использовались во время экзаменационной кампании в весенне-летний период, а в остальное время хранились в одном из кабинетов.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что к исчезновению техники причастна 51-летняя уборщица школы. По данным правоохранителей, сначала женщина вынесла один ноутбук, а спустя время забрала и остальные. В общей сложности за полгода из образовательного учреждения пропали шесть устройств.

Как выяснилось, похищенную технику подозреваемая продала своим знакомым. Часть ноутбуков уже удалось изъять. В настоящее время продолжается проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

