В Бийске уборщицу заподозрили в краже шести ноутбуков из школы
Похищенную технику подозреваемая продала своим знакомым
13 февраля 2026, 13:06, ИА Амител
В Бийске полицейские проводят проверку по факту пропажи компьютерной техники в одной из школ города. Сотрудницу образовательного учреждения заподозрили в хищении шести ноутбуков, которые находились в лаборантской, сообщили в пресс-службе МУ МВД России "Бийское".
С заявлением о пропаже оборудования в правоохранительные органы обратилась директор учебного заведения. Она пояснила, что ноутбуки использовались во время экзаменационной кампании в весенне-летний период, а в остальное время хранились в одном из кабинетов.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что к исчезновению техники причастна 51-летняя уборщица школы. По данным правоохранителей, сначала женщина вынесла один ноутбук, а спустя время забрала и остальные. В общей сложности за полгода из образовательного учреждения пропали шесть устройств.
Как выяснилось, похищенную технику подозреваемая продала своим знакомым. Часть ноутбуков уже удалось изъять. В настоящее время продолжается проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
15:48:39 13-02-2026
Плохо, что не будут проверить эффективность использования техники в учебном процессе, есть у нас учебные заведения, где полученная разнообразная орг техника хранится (ПК, ноуты, МФУ, сервера и периферия) пять лет и больше без введения в эксплуатацию.
10:45:51 14-02-2026
да, спрячут в чуланах школы, а школьники без техники занимаются. Все компьютеры, гаджеты вовсю должны быть задействованы в учебном процессе. Тут директора нужно привлечь к ответственности. Техника считанные года должна находиться в эксплуатации, а она пролеживает.