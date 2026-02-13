"Непонятны мотивы". Минздрав опроверг слухи о нехватке хирургов в барнаульской больнице №5
Отделение торакальной хирургии, помимо заведующего, укомплектовано тремя врачами
13 февраля 2026, 14:43, ИА Амител
Проверка проходит в барнаульской горбольнице № 5 после появления в соцсетях информации о якобы прекращении проведения операций из-за отсутствия медиков в отделении торакальной хирургии, рассказали в алтайском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в горбольнице отменили операции после отстранения единственного хирурга, причиной тому стал внутренний конфликт с руководством медицинского учреждения. При этом конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются.
Как отметили в Минздраве, информация получила широкое распространение в соцсетях благодаря заведующему отделением.
При этом, как указали в ведомстве, коллектив "не понимает мотивы, по которым врач распространяет искаженную информацию среди больных отделения, ведь он сам ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск согласно графику на текущий год 12 января 2026 года".
В Минздраве также отметили, что информация об отсутствии в отделении специалистов не соответствует действительности:
«Отделение торакальной хирургии горбольницы № 5, помимо заведующего отделением, укомплектовано тремя врачами — аккредитованными специалистами по торакальной хирургии. Врачи имеют стаж от трех до десяти лет. Пациенты отделения не останутся без внимания и их здоровью ничего не угрожает».
По поручению министерства 13 февраля в отделении проведут осмотр пациентов главные внештатные специалисты края: по хирургии и по торакальной хирургии.
14:59:31 13-02-2026
Слава это что-то...
15:01:30 13-02-2026
Браво!!!
Я ведь говорил Попов - ЛУЧШИЙ!!!
15:56:46 13-02-2026
15:26:19 13-02-2026
Да мы помним, как Минздрав опровергал слухи о слиянии детских стоматологий, слухи о невыплатах в Кардиоцентре. И еще много чего. Опровергатели, блин
16:50:05 13-02-2026
Берегитесь пациенты, сейчас вам быстро определят вместо хирурга торакального абдоминального
17:59:08 13-02-2026
То есть по словам Минздрава сам Седов распространяет эту информацию, будучи в отпуске...да...
20:13:28 13-02-2026
Если там все нормально, то зачем там "внештатные" хирурги появились???
20:31:01 13-02-2026
Минздрав только о креслах думает. Как подольше их по протирать! Вся проделываемая работа антинародная . Самое главно расплодить платную медицину, и можно не работать, виноватый найден. Медиков нет, работать некому министры молодцы. Вот только лицензии Минздрав бездумно и выдает.
08:33:14 14-02-2026
почему тогда больным не делают плановые операции? Ведь они обследовались, анализы устареют, это тоже денег стоит и времени людей.
почему тогда больным не делают плановые операции? Ведь они обследовались, анализы устареют, это тоже денег стоит и времени людей.
17:22:44 14-02-2026
Да и вообще неправда, что талон к терапевту неделями не добудешь. Вот Попов в 2 минуты запишется, к нему и домой приедут, а вывсёврёти.
20:48:52 15-02-2026
Когда выходит из отпуска Седов В. К.? По словам администрации, доктор находится в оплачиваемом отпуске. Отпуск у врачей 28 календарных дней + дополнительный 14 дней. Или у хирурга побольше?