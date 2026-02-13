"Непонятны мотивы". Минздрав опроверг слухи о нехватке хирургов в барнаульской больнице №5

13 февраля 2026, 14:43, ИА Амител

Горбольница № 5 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Проверка проходит в барнаульской горбольнице № 5 после появления в соцсетях информации о якобы прекращении проведения операций из-за отсутствия медиков в отделении торакальной хирургии, рассказали в алтайском Минздраве.

Ранее сообщалось, что в горбольнице отменили операции после отстранения единственного хирурга, причиной тому стал внутренний конфликт с руководством медицинского учреждения. При этом конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются.

Как отметили в Минздраве, информация получила широкое распространение в соцсетях благодаря заведующему отделением.

При этом, как указали в ведомстве, коллектив "не понимает мотивы, по которым врач распространяет искаженную информацию среди больных отделения, ведь он сам ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск согласно графику на текущий год 12 января 2026 года".

В Минздраве также отметили, что информация об отсутствии в отделении специалистов не соответствует действительности:

«Отделение торакальной хирургии горбольницы № 5, помимо заведующего отделением, укомплектовано тремя врачами — аккредитованными специалистами по торакальной хирургии. Врачи имеют стаж от трех до десяти лет. Пациенты отделения не останутся без внимания и их здоровью ничего не угрожает».

По поручению министерства 13 февраля в отделении проведут осмотр пациентов главные внештатные специалисты края: по хирургии и по торакальной хирургии.