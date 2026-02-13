"Единая Россия" обновит народную программу с участием экспертов
В документ включат блок долгосрочного планирования
13 февраля 2026, 14:45, ИА Амител
"Единая Россия" в преддверии выборов в Госдуму — 2026 разрабатывает новую версию народной программы, сообщает er.ru. К обсуждению и подготовке документа подключили экспертное сообщество. В него вошли Герои РФ, ветераны СВО, представители общественных организаций, профсоюзов, бизнеса и реального сектора экономики, а также деятели науки, образования и культуры.
Структура программы
Обновленная программа будет состоять из двух частей, отметил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, фундаментом предвыборной программы на пять лет станут предложения жителей со всей России. А в основу более долгого планирования заложат идеологические ориентиры, которыми руководствуется партия.
«Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — сказал Дмитрий Медведев.
Предложения экспертов
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что повышенного внимания требуют вопросы семьи и демографии.
Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступил с инициативой создать "атомную страницу". Она должна включать решения по подготовке кадров на всех уровнях образования.
Председатель Союза театральных деятелей, народный артист РФ Владимир Машков призвал укреплять культурный и смысловой суверенитет страны. А Герой России Владимир Сайбель выступил с идеями о дополнительной поддержке бойцов спецоперации.
Ключевой партийный документ должен быть максимально предметным и отвечать на любые запросы народа, подчеркнул Дмитрий Медведев.
«Если что-то расстраивает людей — это становится задачей для нашей политической силы. Это наши обязательства на пятилетний период, которые могут быть верифицированы, проверены и по которым люди могут сказать, что это сделано, а здесь не сделано», — заключил политик.
15:00:08 13-02-2026
15:07:28 13-02-2026
Повышение каких налогов и какие новые запреты планируют? Чтоб заранее приготовиться?
16:24:09 13-02-2026
что повышенного внимания требуют вопросы - экономика где?
16:49:37 13-02-2026
"Единая Россия" в преддверии выборов в Госдуму — 2026 разрабатывает новую версию народной программы" ========= Это называется хамелеонство.
18:59:35 13-02-2026
Они весьма оптимистично думают о своём будущем
20:57:37 13-02-2026
Ради чего очередная показуха, если "триумфальная победа" едросов на "выборах", как всегда, гарантирована заранее, ибо ни один избиратель не сможет лично проверить, насколько честно будет засчитан его голос (ни права, ни возможности это осуществить у него нет!), а закулисно состряпать "результат" волеизъявления народа без тотальной ревизии с его стороны - дело элементарное!?
10:27:23 14-02-2026
Гость (20:57:37 13-02-2026) Ради чего очередная показуха, если "триумфальная победа" едр... Какие избиратели? На выборы ходят 3 калеки, а остальные потом сидят и вопрошают - чего это жить то хуже становиться, но по факту имеем то, что заслужили. Более политически пассивного общества, чем наше представить трудно. Поэтому "когда ты не интересуешься политикой - политика начинает интересоваться тобой"....вперед "Едим Россию" и заранее с очевидной победой!
19:25:03 14-02-2026
Гость (10:27:23 14-02-2026) Какие избиратели? На выборы ходят 3 калеки, а остальные пото... Потому и пассивен плебс, что схватить фальсификаторов за руку практически невозможно: избирателей обязывают верить на слово в "честность" закулисного подсчёта их голосов! А вот если бы бюллетени нумеровались и к ним прикреплялись отрывные талоны с дублирующими номерами, позволяющими каждому (после обязательной публикации в интернете списка адекватно пронумерованных результатов голосования) найти по номеру талона якобы "свой" голос и сравнить его с действительно своим, тогда и активность граждан повысилась бы на порядок в связи с наделением "быдла" правом на тотально ревизорский контроль, т.е. на массовое выявление фальшивок! Не отсиделись бы на задворках даже отъявленные лентяи, если бы за обнаружение любого подлога причиталось денежное вознаграждение...
12:52:44 20-02-2026
Голосовать надо через гос услуги, по привязки паспорта и номера чтоб была возможность проверить. Ну и наконец создать цифровую систему чтоб видеть куда ушли выделеные деньги на тот или иной проект и кому копейка упала. Депутатов штрафовать и на исправительные работы за невыполненый или провальный план. Может тогда порядка больше будет.
01:51:36 26-02-2026
Новая программа в предверии выборов. 6 трл. Все украдут. А народ облапошат, как всегда. Верите едросам? Ну-ну.