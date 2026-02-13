"Единая Россия" обновит народную программу с участием экспертов

В документ включат блок долгосрочного планирования

13 февраля 2026, 14:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: "Единая Россия", er.ru

"Единая Россия" в преддверии выборов в Госдуму — 2026 разрабатывает новую версию народной программы, сообщает er.ru. К обсуждению и подготовке документа подключили экспертное сообщество. В него вошли Герои РФ, ветераны СВО, представители общественных организаций, профсоюзов, бизнеса и реального сектора экономики, а также деятели науки, образования и культуры.

Структура программы

Обновленная программа будет состоять из двух частей, отметил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, фундаментом предвыборной программы на пять лет станут предложения жителей со всей России. А в основу более долгого планирования заложат идеологические ориентиры, которыми руководствуется партия.

«Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — сказал Дмитрий Медведев.

Предложения экспертов

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что повышенного внимания требуют вопросы семьи и демографии.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступил с инициативой создать "атомную страницу". Она должна включать решения по подготовке кадров на всех уровнях образования.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист РФ Владимир Машков призвал укреплять культурный и смысловой суверенитет страны. А Герой России Владимир Сайбель выступил с идеями о дополнительной поддержке бойцов спецоперации.

Ключевой партийный документ должен быть максимально предметным и отвечать на любые запросы народа, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Если что-то расстраивает людей — это становится задачей для нашей политической силы. Это наши обязательства на пятилетний период, которые могут быть верифицированы, проверены и по которым люди могут сказать, что это сделано, а здесь не сделано», — заключил политик.