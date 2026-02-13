Медаль "За честь и мужество" собираются вручать участникам СВО и волонтерам

В феврале на сессии Заксобрания Алтайского края рассмотрят поправки в закон о наградах

13 февраля 2026, 16:50, ИА Амител

Изменения в краевой закон о наградах / Фото: Дмитрий Толмачев

Губернатор Алтайского края и фракция "Единой России" в Алтайском краевом Законодательном собрании предлагают расширить перечень заслуг, которые дают повод представить человека к награде — медали "За честь и мужество". Вопрос включили в повестку февральской сессии АКЗС — его планируют обсудить 26 февраля 2026 года в двух чтениях.

Какие изменения внесут?

Инициаторы предлагают добавить новые пункты в список заслуг для представления к награде, сообщил вице-спикер АКЗС, первый замсекретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.

Поправки призваны отметить тех, кто проявляет отвагу и самоотверженность — как на службе, так и в гражданской жизни. В обновленной редакции закона хотят отразить высокие достижения в укреплении обороноспособности государства и обеспечении национальной безопасности. Отдельная строка посвящена активному участию в спецоперации. Изменения также коснутся добровольцев и волонтеров.

«За последние несколько лет многие наши военнослужащие и общественники были удостоены краевых наград. Предложенные изменения позволят еще выше оценить вклад военных и гражданских жителей края в дело Победы», — отметил Денис Голобородько.

За что вручают медаль сегодня?

Награду "За честь и мужество" учредили в крае в конце 2006 года. Ее вручают за отвагу и героизм при спасении людей, охране порядка, борьбе с преступностью, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Знака отличия удостаивают и тех, кто совершил смелые поступки при исполнении служебного или гражданского долга в условиях риска для жизни.

Как ранее сообщал amic.ru, в Год единства народов "Единая Россия" займется укреплением межнационального согласия на Алтае. Партия подписала соглашение о сотрудничестве с реготделением Ассамблеи народов России. Хорошие отношения между представителями разных национальностей помогают развивать регион и делают его безопаснее, отметил председатель АКЗС Александр Романенко. И напомнил, что в крае живут более 100 национальностей.