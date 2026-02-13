В Барнауле пропал мужчина в зеленой камуфляжной куртке

О его местонахождении неизвестно с 10 февраля

13 февраля 2026, 15:41, ИА Амител

В Барнауле пропал мужчина / Фото: "ЛизаАлерт" В Барнауле пропал 73-летний Григорий Григорьевич Бардаков. О его местоположении неизвестно с 10 февраля, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные штаны, черные сапоги и черную шапку.

Приметы пропавшего:

рост 165 см;

плотное телосложение;

черные волосы;

карие глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.