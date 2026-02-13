В Барнауле пропал мужчина в зеленой камуфляжной куртке
О его местонахождении неизвестно с 10 февраля
13 февраля 2026, 15:41, ИА Амител
По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные штаны, черные сапоги и черную шапку.
Приметы пропавшего:
-
рост 165 см;
-
плотное телосложение;
-
черные волосы;
-
карие глаза.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
10:12:21 16-02-2026
Найден, жив