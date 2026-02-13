На Алтае возбудили дело после госпитализации 11 детей из реабилитационного центра

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

13 февраля 2026, 13:53, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по признакам халатности после госпитализации детей из реабилитационного центра "Радуга", расположенного в Первомайском районе, сообщает региональный СК.

Напомним, днем 12 февраля из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" госпитализировали 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции.

«Следователи незамедлительно выехали для осмотра места происшествия. Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Прокурор Алтайского края поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.