В США воздушные шары сбили лазером, приняв их за дроны наркокартелей

В Вашингтоне случившееся вызвало "бурю негодования"

13 февраля 2026, 16:15, ИА Амител

Воздушные шары / Фото: pxhere.com

Таможенно-пограничная служба США применила сверхсекретную лазерную систему, чтобы сбить несколько воздушных шаров — их по ошибке приняли за беспилотники мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Инцидент произошел над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга Нью-Мексико. Воздушное пространство пришлось закрыть на несколько часов. По данным WSJ, экспериментальная лазерная установка, которую задействовали военные, создала "серьезную опасность для коммерческой авиации".

В Вашингтоне случившееся вызвало "бурю негодования", особенно в Пентагоне. Чиновники пытались выяснить, "что произошло и кто виноват".

Как удалось узнать изданию, корень проблемы — в размытых зонах ответственности. Федеральное управление гражданской авиации (FAA), Пентагон и Министерство внутренней безопасности (DHS) так и не договорились, кто именно должен нейтрализовать дроны над аэропортами и военными базами и можно ли для этого использовать лазерное оружие.