Как Барнаул с оркестрами и "Витязями" отметил 295-летие. Большой фоторепортаж

Весь День города был наполнен музыкой, искусством, спортом и народными гуляньями

31 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Барнаул отметил 295-летие / Фото: amic.ru

30 августа 2025 года Барнаул отметил свое 295-летие ярким и насыщенным праздником. Горожане стали свидетелями грандиозного авиационного шоу "Русских витязей" над акваторией Оби, а также наслаждались выступлениями лучших духовых оркестров Сибири в рамках IV Сибирского фестиваля "Звуки праздничного марша". Площадь Свободы впервые в этом году стала главной концертной площадкой. Здесь выступили духовые оркестры и лучшие коллективы города, а завершились праздничные мероприятия концертом нашего земляка и исполнителя Евгения Росса.

В парке "Центральный" прошел фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем", а на набережной Оби состоялся Международный фестиваль искусств "Наш дом – Алтай". Вечером на набережной выступила группа Владимира Кислова. На улице Мало-Тобольской прошли ярмарки и выставка "Барнаул туристский", а у Старого базара состоялся межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".

Праздничные мероприятия прошли и в районах города: концерты, мастер-классы, выставки и конкурсы объединили барнаульцев в едином празднике.

Смотрите наш большой фоторепортаж с этого дня.