Как Барнаул с оркестрами и "Витязями" отметил 295-летие. Большой фоторепортаж
Весь День города был наполнен музыкой, искусством, спортом и народными гуляньями
31 августа 2025, 08:00, ИА Амител
30 августа 2025 года Барнаул отметил свое 295-летие ярким и насыщенным праздником. Горожане стали свидетелями грандиозного авиационного шоу "Русских витязей" над акваторией Оби, а также наслаждались выступлениями лучших духовых оркестров Сибири в рамках IV Сибирского фестиваля "Звуки праздничного марша". Площадь Свободы впервые в этом году стала главной концертной площадкой. Здесь выступили духовые оркестры и лучшие коллективы города, а завершились праздничные мероприятия концертом нашего земляка и исполнителя Евгения Росса.
В парке "Центральный" прошел фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем", а на набережной Оби состоялся Международный фестиваль искусств "Наш дом – Алтай". Вечером на набережной выступила группа Владимира Кислова. На улице Мало-Тобольской прошли ярмарки и выставка "Барнаул туристский", а у Старого базара состоялся межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".
Праздничные мероприятия прошли и в районах города: концерты, мастер-классы, выставки и конкурсы объединили барнаульцев в едином празднике.
Смотрите наш большой фоторепортаж с этого дня.
Имею сказать всем поклонникам площади Сахаров: на Мало-Тобольской вчера был просто аншлаг. Я столько людей на городском празднике прежде не видел. Причем когда возвращались домой вверх по Ленинскому пешком в полседьмого вечера входящий поток людей раза в 3 превышал количество возвращающихся. То есть там народа стало еще больше. Организовано было норм, понравилось количество кафешек, качество еды и удобство размещения. Народ ногами проголосовал за это пространство. Однако, выявились и минусы - если транспортный хаб на площади Спартака хоть и был перегружен, но работал, то на Ленинском движение было перекрыто как минимум до Чкалова. И на такси уехать можно было только если пройти несколько кварталов в сторону от праздника. Необходимо отрегулировать этот процесс, так негоже.