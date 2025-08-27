Как это работает. На Барнаульской ТЭЦ-3 провели экскурсию для горожан

Жителям рассказали и показали, как самая новая алтайская станция вырабатывает тепло и электричество

27 августа 2025, 15:50, Александра Черданцева

Журналист amic.ru Александра Казанцева / Фото: Олег Укладов

120 вагонов угля нужно Барнаульской ТЭЦ-3 в день для обогрева и подачи горячей воды для 55% жителей города. Деятельность станции обеспечивают свыше 500 сотрудников, пять котлоагрегатов, каждый из которых весит более двух тонн, четыре циркуляционных насоса, прокачивающих по восемь тонн воды в секунду, три градирни высотой по 72 метра. На минувших выходных 160 барнаульцев лично увидели, как работает самая молодая и современная в Алтайском крае тепловая электростанция. Сибирская генерирующая компания (СГК) провела уже традиционную экскурсию. Участие в ней принял и журналист amic.ru.

Неслучайный экскурсовод

Такой день открытых дверей на станции стараются проводить каждый год. СГК – сторонник политики открытости и максимального информирования о своей деятельности. Экскурсия – возможность не просто показать жителям, благодаря чему зимой в их квартирах тепло, но и повысить престиж профессий, связанных со сферой тепловой энергетики.

Именно поэтому экскурсии проводят сами сотрудники. Группой (толпу гостей сразу поделили на несколько потоков), куда попал журналист "Амитела", руководила Олеся Красикова, машинист крана пятого разряда. Когда-то она и сама увидела "изнанку" ТЭЦ с небольшой экскурсией. Вспоминает, как ее маленькую на руках и в каске нес папа. Впрочем, это не было случайностью. У Олеси буквально вся семья связана рабочими узами со станцией: дедушка, папа, мама, а теперь еще и две сестры – настоящая династия.

Экскурсия на ТЭЦ-3 / Фото: Олег Укладов

Все начинается с воды

Но вернемся к экскурсии. Сначала обязательный паспортный контроль (вход только по предварительной записи), проведение инструктажа по безопасности (в некоторых цехах жарко, шумно, работает опасное оборудование).

И вот, наконец, первая точка – циркуляционная насосная станция. В ней четыре насоса, которые прокачивают охлаждающую воду для всех механизмов. В секунду один насос "прогоняет" восемь тонн жидкости. Вода поступает из Оби (ее берут в районе Гоньбы).

Охладив оборудование, уже горячая вода поступает в градирни. На ТЭЦ-3 это три железобетонных "великана" (высотой 72 метра и шириной от 58 метров у земли до 37 метров на самом верху), которых видно издалека. Многие ошибочно думают, что это и есть трубы, из которых выходит дым от сжигания угля. Но нет, из градирен выходит пар от нагретой воды. Сама же вода сливается вниз в специальный бассейн, охлаждается и снова уходит на циркуляционную станцию, и так по кругу.

Где тонко, там и рвется

Следующая точка – шатер Барнаульской теплосетевой компании. БТСК входит в структуру СГК и обслуживает 1713 км трубопроводов. Именно это предприятие проводит летом опрессовку трубопроводов, а зимой следит за тем, чтобы в каждом доме было тепло.

«Если всю паутину труб развернуть и выстроить в один отрезок, то это будет труба протяженностью от Барнаула до Екатеринбурга», – рассказал гостям начальник оперативно-диспетчерской службы БТСК Николай Пестерев.

Экскурсия на ТЭЦ-3 / Фото: Олег Укладов

Он схематично показал участникам экскурсии, как специалисты проверяют трубы и находят повреждения. Если коротко, то во время опрессовки (когда у жителей нет горячей воды) в трубы подается более сильное давление, чем обычно. Там, где было слабое место, – порвется, вода выйдет на поверхность и данный участок заменят. Способ старый, но проверенный.

Впрочем, сейчас СГК внедряет более современный метод – роботов Свирь и Ижору российского производства. Такие имена они получили от энергетиков на диагностике теплосетей в Бийске. Роботы изнутри находят слабые стенки трубопровода и подают на компьютер соответствующую цветовую схему. Работает это пока только на магистральных, то есть самых больших тепловых сетях, в трубопровод диаметром менее 400 мм робот просто не войдет.

«Поэтому гидравлические испытания – важный этап, который повышает надежность системы отопления зимой», – подчеркивает начальник ОДС Николай Пестерев.

МАВР знает свое дело

А мы уже идем дальше, к новому автомобилю МАВР. Это настоящая мастерская аварийно-восстановительных работ. Здесь есть дизельный генератор, сварочные аппараты, резаки, отбойный молоток, насосы для откачки воды, тепловые пушки, вентилятор, система освещения для работы ночью, лестница и даже выдвижной козырек, который защищает бригаду от солнца, дождя и снега. А еще здесь есть небольшая комнатка для обогрева и перекуса персонала – это новое и важное дополнение в комплектации автомобиля. Все показывает и рассказывает Иван Шелепов. Таких МАВРов в Барнауле уже 12.

Экскурсия на ТЭЦ-3 / Фото: Олег Укладов

На этом уличная часть экскурсии заканчивается, посетителей угощают пирожками с чаем, дают время на съемку в фотозонах и на вопросы работникам ТЭЦ.

Уроки химии

Теперь экскурсия переходит в сами цеха. С этого момента экскурсоводом становится директор БТЭЦ-3 Юрий Карпов (на фото в центре). Перед входом всем раздают каски и снова короткий инструктаж.

Правда, здесь уже нельзя фотографировать и снимать видео – объект режимный, информационная безопасность – прежде всего. Кстати, ТЭЦ работает круглый год, каждый день. Даже летом, ведь горожане получают в свои дома горячую воду благодаря станции (холодная вода от водоканала подогревается горячей водой от ТЭЦ). Просто вне рамок отопительного сезона запущена лишь часть оборудования. Но работники активно трудятся – за короткий теплый период нужно успеть провести ремонты и обновления.

Экскурсия на ТЭЦ-3 / Фото: Олег Укладов

Итак, сначала группу проводят в цех химической очистки, где установлены большие баки – фильтры. Здесь воду из Оби очищают дважды: сначала – от взвешенных частиц и органических веществ, затем – от соли (злейший враг металла, потому что приводит к коррозии) и кислот. Гостям показывают две колбы: в первой – вода мутноватая, до очистки, во второй – уже кристально прозрачная.

Уголь – в пыль, пыль – в энергию

И, наконец, сердце ТЭЦ – собственно топливная станция. Здесь расположено котельное и турбинное оборудование. А за зданием – система приемки угля. На нее смотрим только со стороны, проходить туда неспециалисту – опасно для жизни.

ТЭЦ-3 работает на канско-ачинском буром угле, рассказывает Юрий Карпов. Бурый уголь менее теплоемкий, чем каменный, но его проще добыть, а еще в нем меньше серы, азота и зольность невысокая. Все это делает его более экологичным и удобным для сжигания.

«Зимой в сутки мы сжигаем восемь тысяч тонн угля, это примерно 120 вагонов. Летом – три тысячи тонн», – рассказывает Юрий Карпов.

Твердое топливо приходит на станцию в вагонах, для разгрузки используют большой агрегат – вагоноопрокидыватель. Затем по системе конвейеров уголь подается на станцию, там его перемалывают в мельницах до состояния пыли. И уже в котлы – под высоким давлением. Их на ТЭЦ-3 пять, все – производства Барнаульского котельного завода. Летом в работе три котла, остальные – на ремонте и плановом обслуживании.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-3 – 1450 гигакалорий. Это 9 млн лампочек, зажженных одновременно. Электрическая мощность – 445 мегаватт, хватит на одновременную работу 5 млн микроволновок.

А вот котлы гости станции уже видят воочию. Каждый котел – это не просто гигантский пустой бак. Внутри у него много труб, нагревающих воду, она превращается в пар, который поступает в турбины. От этого лопасти в ней вращаются и передают энергию в генератор, тот вырабатывает электричество. А подогретая вода идет в системы отопления и до кранов в квартирах горожан. Чтобы пройти от нижней до верхней отметки котла, понадобится четыре тысячи шагов.

За работу котлов и турбин отвечает специальный отдел – главный щит. Специалисты трудятся здесь круглосуточно. Несмотря на постепенную цифровизацию отрасли, главным в этой работе все равно остается человек.

Золу – на дороги

После сгорания угля остается зола и газы. Они поступают в современную систему очистки с электрофильтрами, улавливающими 98,4–98,6% выбросов, подчеркивает Юрий Карпов. Раньше золу складировали и хранили на специальных площадках. Но в последние несколько лет ее стали активнее использовать в дорожном строительстве. Например, в состав дорожного покрытия этот материал вошел на участках Алейск – Буканское и Топчиха – Павловск. В этом году с ней ремонтируют дорогу от Калманки до Черемного. А вот золошлаки пока никак не используют, для строительства они не подходят.

«Но перспективы есть, золошлаки безвредны для природы и человека, ими можно было бы отсыпать овраги. Но даже и при неиспользовании ресурса золоотвалов хватит еще на 50 лет», – пояснил директор станции.

И последний этап – дым. На ТЭЦ-3 он выходит через две трубы высотой 150 и 230 метров. Такая высота позволяет безопасно "уводить" его выше точки распыления над городом.