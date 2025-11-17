К морозу готовы. Что сделали в СГК, чтобы отопительный сезон в Барнауле прошел без сбоев
Запуску тепла предшествовали масштабные работы: диагностика сетей с помощью роботов, замена километров труб и модернизация котельных
17 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
Отопительный сезон в Барнауле начался в штатном режиме и проходит без сбоев, готовы коммунальщики и к серьезным морозам. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции Сибирской генерирующей компании в пятницу, 14 ноября, рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Алтайском крае Александр Гросс. Чтобы подготовить город к зиме, каждый год компания проводит серьезные работы по ремонту и обновлению инфраструктуры. Рассказываем, что именно сделали летом и осенью 2025 года, чтобы зимой сезона 2025-2026 года сотни тысяч потребителей были в тепле.
Когда дали тепло и как проходит отопительный сезон?
Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально стартовал для социальных объектов 15 сентября, а для жилых домов – 22 сентября. Однако из-за довольно теплой погоды полноценный запуск системы произвели только с 29 сентября.
По словам Александра Гросса, подготовка к отопительному сезону прошла своевременно и качественно. Все необходимые паспорта готовности получили в установленный срок.
«Выполненные работы позволяют сегодня достаточно уверенно смотреть вперед. Барнаул готов к пиковым нагрузкам», – подчеркнул Гросс.
Какие ремонтные работы провели перед отопительным сезоном?
Работы были масштабные – общая сумма инвестиций составила 2,67 млрд рублей. Из них 1,17 млрд направили собственно на программу ремонта, а еще 1,5 млрд – на инвестиционные проекты, в том числе на модернизацию теплотрасс и котельных.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году Барнаульская теплосетевая компания обновила, заменила и модернизировала 41,2 километра тепловых сетей – это самый большой объем работы за последние пять лет. В основном речь о текущем ремонте – 32,3 км трубопроводов, в рамках инвестпрограммы реконструировали 6,5 км сетей, а капитальный ремонт затронул 2,4 км коммуникаций. Всего же СГК обслуживает 1713 км трубопроводов в столице региона.
Обновляли не только сами трубопроводы, но также центральные тепловые пункты и насосное оборудование, что позволило повысить надежность системы и продлить срок службы коммуникаций.
Кроме того, в 2025 году в Барнауле построили пять километров новых теплосетей для обеспечения теплом новых жилых комплексов.
А еще в городе завершился проект по модернизации двух угольных котельных (на ул. Строительной, 16а и на ул. Аванесова, 103в), которые были переведены на газ. Благодаря этому удалось улучшить экологическую ситуацию в городе, а также повысить эффективность отопления.
Как проводили проверку сетей?
Одно из важных направлений деятельности компании – регулярная оценка состояния труб. Гидравлические испытания, те самые, из-за которых у жителей города на 10–14 дней пропадает горячая вода, помогли найти 897 повреждений. Все они были устранены до начала отопительного сезона. То есть зимой уже не "рванут".
«Также в этом году мы провели мониторинг сетей с использованием роботизированных систем. Обследовали 22 километра труб», – отметил Александр Гросс.
Это позволило выявить дефекты на двух километрах трубопроводов, причем большинство участков потребовали срочной замены, ресурса у них оставалось менее чем на год. Такие системы диагностики помогают точнее и быстрее обнаруживать потенциальные проблемы, что важно для предотвращения аварий в зимний период.
Роботизированная диагностика позволяет СГК выявлять дефекты, которые могли бы быть не замечены при традиционных методах осмотра. Это дает возможность своевременно проводить ремонт и предотвращать аварии, которые могут нарушить теплоснабжение.
Роботы используют магнитный контроль для диагностики внутреннего состояния труб, что позволяет точно определить состояние металла и выявить изношенные и ослабленные участки. В будущем компания планирует расширить использование роботизированных систем и увеличить объемы диагностики.
Об этом, в частности, сказал и директор по тепловым сетям СГК Антон Баев, который также принял участие в конференции.
«Мы будем внедрять роботизированную диагностику в городах присутствия (кроме Барнаула, это также Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Абакан и другие. – Прим. ред.). На сегодня у нас есть уже четыре робота, сейчас в закупке еще несколько единиц, всего планируем иметь 12 роботизированных комплексов», – сказал Антон Баев.
А что на следующий год?
Александр Гросс рассказал, что в следующем году объем инвестиций в обновление теплосетевого хозяйства останется примерно на том же уровне.
«Мы планируем продолжать работы по модернизации тепловых сетей, а также внедрять новые технологии для повышения эффективности. На 2026 год уже предусмотрено 2,5 миллиарда рублей на обновление инфраструктуры», – сообщил директор теплосетевого подразделения СГК в Алтайском крае.
09:01:40 17-11-2025
Пугают такие заголовки, не так давно, когда выпал первый снег, накануне была статья, что комунальщики готовы, и кучи техники приготовили, в итоге город стоял колом, куча ДТП, на дорогах гололедица, но отчеты красивые.
Теперь эти....будем надеяться, отчитываются не по одной схеме...
09:39:35 17-11-2025
Продали яхту учредителя и построили ещё одну ТЭЦ? Или продолжают набивать карманы на наследии наших Дедов? Ничего не сделано, ничего!
14:24:56 17-11-2025
Гость (09:39:35 17-11-2025) Продали яхту учредителя и построили ещё одну ТЭЦ? Или продол... согласен и так во многих сферах. Продолжают набивать корманы на основных фондах, которые были построены нашими дедами еще в СССР и прихватизированы "эффективными менеджерами"...