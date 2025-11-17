К морозу готовы. Что сделали в СГК, чтобы отопительный сезон в Барнауле прошел без сбоев

Запуску тепла предшествовали масштабные работы: диагностика сетей с помощью роботов, замена километров труб и модернизация котельных

Отопительный сезон в Барнауле начался в штатном режиме и проходит без сбоев, готовы коммунальщики и к серьезным морозам. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции Сибирской генерирующей компании в пятницу, 14 ноября, рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Алтайском крае Александр Гросс. Чтобы подготовить город к зиме, каждый год компания проводит серьезные работы по ремонту и обновлению инфраструктуры. Рассказываем, что именно сделали летом и осенью 2025 года, чтобы зимой сезона 2025-2026 года сотни тысяч потребителей были в тепле.

Когда дали тепло и как проходит отопительный сезон?

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально стартовал для социальных объектов 15 сентября, а для жилых домов – 22 сентября. Однако из-за довольно теплой погоды полноценный запуск системы произвели только с 29 сентября.

По словам Александра Гросса, подготовка к отопительному сезону прошла своевременно и качественно. Все необходимые паспорта готовности получили в установленный срок.

«Выполненные работы позволяют сегодня достаточно уверенно смотреть вперед. Барнаул готов к пиковым нагрузкам», – подчеркнул Гросс.

Какие ремонтные работы провели перед отопительным сезоном?

Работы были масштабные – общая сумма инвестиций составила 2,67 млрд рублей. Из них 1,17 млрд направили собственно на программу ремонта, а еще 1,5 млрд – на инвестиционные проекты, в том числе на модернизацию теплотрасс и котельных.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году Барнаульская теплосетевая компания обновила, заменила и модернизировала 41,2 километра тепловых сетей – это самый большой объем работы за последние пять лет. В основном речь о текущем ремонте – 32,3 км трубопроводов, в рамках инвестпрограммы реконструировали 6,5 км сетей, а капитальный ремонт затронул 2,4 км коммуникаций. Всего же СГК обслуживает 1713 км трубопроводов в столице региона.

Обновляли не только сами трубопроводы, но также центральные тепловые пункты и насосное оборудование, что позволило повысить надежность системы и продлить срок службы коммуникаций.

Кроме того, в 2025 году в Барнауле построили пять километров новых теплосетей для обеспечения теплом новых жилых комплексов.

А еще в городе завершился проект по модернизации двух угольных котельных (на ул. Строительной, 16а и на ул. Аванесова, 103в), которые были переведены на газ. Благодаря этому удалось улучшить экологическую ситуацию в городе, а также повысить эффективность отопления.

Как проводили проверку сетей?

Одно из важных направлений деятельности компании – регулярная оценка состояния труб. Гидравлические испытания, те самые, из-за которых у жителей города на 10–14 дней пропадает горячая вода, помогли найти 897 повреждений. Все они были устранены до начала отопительного сезона. То есть зимой уже не "рванут".

«Также в этом году мы провели мониторинг сетей с использованием роботизированных систем. Обследовали 22 километра труб», – отметил Александр Гросс.

Это позволило выявить дефекты на двух километрах трубопроводов, причем большинство участков потребовали срочной замены, ресурса у них оставалось менее чем на год. Такие системы диагностики помогают точнее и быстрее обнаруживать потенциальные проблемы, что важно для предотвращения аварий в зимний период.

Роботизированная диагностика позволяет СГК выявлять дефекты, которые могли бы быть не замечены при традиционных методах осмотра. Это дает возможность своевременно проводить ремонт и предотвращать аварии, которые могут нарушить теплоснабжение.

Роботы используют магнитный контроль для диагностики внутреннего состояния труб, что позволяет точно определить состояние металла и выявить изношенные и ослабленные участки. В будущем компания планирует расширить использование роботизированных систем и увеличить объемы диагностики.

Об этом, в частности, сказал и директор по тепловым сетям СГК Антон Баев, который также принял участие в конференции.

«Мы будем внедрять роботизированную диагностику в городах присутствия (кроме Барнаула, это также Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Абакан и другие. – Прим. ред.). На сегодня у нас есть уже четыре робота, сейчас в закупке еще несколько единиц, всего планируем иметь 12 роботизированных комплексов», – сказал Антон Баев.

А что на следующий год?

Александр Гросс рассказал, что в следующем году объем инвестиций в обновление теплосетевого хозяйства останется примерно на том же уровне.

«Мы планируем продолжать работы по модернизации тепловых сетей, а также внедрять новые технологии для повышения эффективности. На 2026 год уже предусмотрено 2,5 миллиарда рублей на обновление инфраструктуры», – сообщил директор теплосетевого подразделения СГК в Алтайском крае.