Как в Москве. Уфимцы захотели собственную кольцевую автодорогу

В 2026 году четырехполосная дорога свяжет проспект Салавата Юлаева с федеральными трассами

12 февраля 2026, 23:01, ИА Амител

Уфа готовится к масштабному дорожному прорыву. К концу 2026 года улица Галле наконец не оборвется в чистом поле — ее дотянут до Комсомольской. 1,1 километра асфальта, четыре полосы, 12 километров инженерных сетей под землей, сообщает mkset.ru.

Цель амбициозная: дать водителям бессветофорный выезд с проспекта Салавата Юлаева на трассы М-5 и М-7, разгрузить Сипайлово и заставить "Восточный выезд" работать как часы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитался о ходе работ: строители уже заканчивают укладку канализации и ливневки вдоль проспекта. Срок сдачи — конец 2026 года.

Но едва градоначальник опубликовал пост, как горожане включились в обсуждение с уфимской дотошностью. Никто не просит отменить стройку. Все просят одного: сделать сразу хорошо.

Главный нерв комментариев — инфраструктура для людей. Подписчик с ником FGM напоминает: на улице Рыленко пешеходы вынуждены ходить по проезжей части:

«Пешеходные и велодорожки, надеюсь, заложили? Они там будут крайне необходимы. Сделайте сразу все хорошо, чтобы потом не переделывать».

Его поддерживают десятки голосов. Город-миллионник, говорят уфимцы, не может расти без нормальных тротуаров и веломаршрутов.

Другие въедливо разбирают схему движения.

«Вызывает вопросы сочленение с Николая Дмитриева. Дорога местного значения вынуждена принимать транзит от Сагита Агиша до Комсомольской. Для микрорайона Молодежный это ни экология, ни безопасность», — пишет читатель.

Кто-то опасается, что съезды перегородят бетонными блоками, "как возле Федоровки". Кто-то напоминает о долгостроях:

«Проспект Салавата Юлаева тоже надо достраивать — десять лет обещают».

Но самый масштабный запрос сформулировал подписчик Айнур. Он предлагает властям смотреть дальше горизонта: