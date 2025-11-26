Как в ресторане. В Барнауле школьники превратили столовую в стильное пространство
Дети выиграли грант школьных инициатив и потратили его на то, чтобы обновить столовую
26 ноября 2025, 15:12, ИА Амител
Учащиеся барнаульской школы № 51 теперь обедают за красивыми столами на удобных стульях. Как в ресторане – шутят педагоги школы.
Дети с учителями приняли участие в конкурсе школьных инициатив "Я считаю", а на выигранные средства благоустроили школьную столовую. В обеденной зоне появились новые современные столы и стулья. В большом обеденном зале перекрасили стены и повесили на них картины – их нарисовали учителя.
Сами учащиеся, их родители, специалисты городского комитета по образованию, депутаты, общественники оценили обновленную столовую.
В прошлом году на средства губернаторского гранта в учебном заведении открылась коворкинг-зона и "пушкинская" рекреация. Но на этом в 51-й школе решили не останавливаться и уже проводят предварительную защиту проектов для участия в конкурсе грантов в 2026 году – голосование пройдет среди старшеклассников. Они выберут один проект, который в случае победы будет реализован за счет гранта.
«Также мы принимаем участие в конкурсе социально значимых проектов губернатора Алтайского края в области общего образования на право получения гранта. На данном этапе наша заявка находится на рассмотрении, мы с нетерпением ждем объявления результатов», – рассказали в школе.
какая некрасивая столовка
на второй фоте слева вверху: "чё припёрлись то?"
16:31:57 26-11-2025
Гость (15:34:04 26-11-2025) какая некрасивая столовкана второй фоте слева вверху: "ч... Зря вы так, нормальная столовая, я воочию ее видела!
20:36:48 26-11-2025
Переведите, пожалуйста, слова "коворкинг" и "рекреация". Остальное понятно.
10:27:39 27-11-2025
Гость. (20:36:48 26-11-2025) Переведите, пожалуйста, слова "коворкинг" и "рекреация". Ост...
Коворкинг - общее рабочее пространство.
Рекреация - пространство для отдыха или игр. Это слово уже лет как 30 используется в русском языке, если не больше.
21:29:49 26-11-2025
Насколько помню, стул это предмет мебели, предназначенный для сидения на седалище, со спинкой. С подлокотниками или без них. Со спинкой ничего не увидел. Куда делись стулья и кто их поменял на табуретки? Кто детей обворовал?
" общественники оценили обновленную столовую."----- Еще и ребятишек обожрали судя по фото.
23:11:10 26-11-2025
Не дай Бог в таком ресторане харчеваться.
23:55:20 26-11-2025
Если это удобные стулья как в ресторане, то на чем дети сидели до этого, на кольях? Цвет стен ужасно подобран.