Как в ресторане. В Барнауле школьники превратили столовую в стильное пространство

Дети выиграли грант школьных инициатив и потратили его на то, чтобы обновить столовую

26 ноября 2025, 15:12, ИА Амител

Столовая школы № 51 / Фото предоставлено педагогами

Учащиеся барнаульской школы № 51 теперь обедают за красивыми столами на удобных стульях. Как в ресторане – шутят педагоги школы.

Дети с учителями приняли участие в конкурсе школьных инициатив "Я считаю", а на выигранные средства благоустроили школьную столовую. В обеденной зоне появились новые современные столы и стулья. В большом обеденном зале перекрасили стены и повесили на них картины – их нарисовали учителя.

Сами учащиеся, их родители, специалисты городского комитета по образованию, депутаты, общественники оценили обновленную столовую.

Столовая в школе № 51 Барнаула

В прошлом году на средства губернаторского гранта в учебном заведении открылась коворкинг-зона и "пушкинская" рекреация. Но на этом в 51-й школе решили не останавливаться и уже проводят предварительную защиту проектов для участия в конкурсе грантов в 2026 году – голосование пройдет среди старшеклассников. Они выберут один проект, который в случае победы будет реализован за счет гранта.

«Также мы принимаем участие в конкурсе социально значимых проектов губернатора Алтайского края в области общего образования на право получения гранта. На данном этапе наша заявка находится на рассмотрении, мы с нетерпением ждем объявления результатов», – рассказали в школе.