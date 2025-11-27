Калужская школьница обнаружила иголку в шоколадке, купленной в магазине

Прокуратура Калужской области взяла ситуацию под контроль

27 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Купленная шоколадка / Фото: "Московский комсомолец"

Школьница из Калуги наткнулась на иголку в магазинной шоколадке, из-за чего полиция начала проверку. Инцидент произошел после того, как местная жительница купила своей дочери шоколадный батончик "Марс" в супермаркете.

По информации "МК", девочка перед употреблением разломила шоколадку и внутри обнаружила металлическую иголку. По словам матери, именно это и помогло избежать травмы – если бы ребенок не проверил батончик, последствия могли быть гораздо серьезнее.

Собранные по факту заявления материалы передадут в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения. О случившемся стало известно после публикации многодетной матери Евгении в социальной сети – ее пост привлек внимание местных жителей и вызвал широкий резонанс.

В УМВД по Калужской области подтвердили, что заявление от матери поступило, и по нему начата доследственная проверка. Полиция выясняет обстоятельства появления постороннего предмета в продукте и проводит необходимые мероприятия.

Прокуратура Калужской области взяла ситуацию под контроль и будет следить за ходом проверки, которую проводят сотрудники полиции.

