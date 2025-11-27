НОВОСТИОбщество

Калужская школьница обнаружила иголку в шоколадке, купленной в магазине

Прокуратура Калужской области взяла ситуацию под контроль

27 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Купленная шоколадка / Фото: "Московский комсомолец"
Купленная шоколадка / Фото: "Московский комсомолец"

Школьница из Калуги наткнулась на иголку в магазинной шоколадке, из-за чего полиция начала проверку. Инцидент произошел после того, как местная жительница купила своей дочери шоколадный батончик "Марс" в супермаркете.

По информации "МК", девочка перед употреблением разломила шоколадку и внутри обнаружила металлическую иголку. По словам матери, именно это и помогло избежать травмы – если бы ребенок не проверил батончик, последствия могли быть гораздо серьезнее.

Собранные по факту заявления материалы передадут в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения. О случившемся стало известно после публикации многодетной матери Евгении в социальной сети – ее пост привлек внимание местных жителей и вызвал широкий резонанс.

В УМВД по Калужской области подтвердили, что заявление от матери поступило, и по нему начата доследственная проверка. Полиция выясняет обстоятельства появления постороннего предмета в продукте и проводит необходимые мероприятия.

Прокуратура Калужской области взяла ситуацию под контроль и будет следить за ходом проверки, которую проводят сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и "Ментосом". По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у подростка язва желудка, разрыв которой спровоцировал этот "эксперимент".

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

10:46:33 27-11-2025

Верится слабо. Может, хайпануть решили?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:14 27-11-2025

Сомнительно как-то, больше похоже на постановку

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:54 27-11-2025

если не было видео распаковки значит не считово

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:01 27-11-2025

Верю, довелось покупать сгущёнку со стеклом внутри. И консерву горбуши , где один маленький кусочек и плавник.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:08 27-11-2025

А если сами иголку воткнули?
Как бы там оказалась иголка? На производстве, вряд ли. Если упаковка целая была, то посторонний тоже никак бы не сделал.
Сомнительно в общем.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:14 27-11-2025

Такие случаи бывают, есть вредители на производстве.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

15:30:26 27-11-2025

Иголка на фото сидит почти в середине. Однозначно ее затолкали в тесто еще до выпечки батончика.
Сделать это мог кто угодно - там вероятно на хлебозаводе охраны нет. Теракт однозначно. Наверняка он не одну иголку не в один батончик толкал

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:50 28-11-2025

Холмс (15:30:26 27-11-2025) Иголка на фото сидит почти в середине. Однозначно ее затолка... Как раз наоборот, если бы её затолкали до выпечки, то она бы в жидком тесте опустилась бы вниз.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:25 28-11-2025

Холмс (15:30:26 27-11-2025) Иголка на фото сидит почти в середине. Однозначно ее затолка... Что за чушь !!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:25 27-11-2025

Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила.©
А не пихала себе в рот целиком!
Девка ради хайпа все делает, а местные опять теорию заговора усмотрели! ☢
На небо посмотрите, там самолеты летают✈✈✈ и полосы оставляют. Вот вы ОРВИ и разболелись! ☄

  0 Нравится
Ответить
