Калужская школьница обнаружила иголку в шоколадке, купленной в магазине
Прокуратура Калужской области взяла ситуацию под контроль
27 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
Школьница из Калуги наткнулась на иголку в магазинной шоколадке, из-за чего полиция начала проверку. Инцидент произошел после того, как местная жительница купила своей дочери шоколадный батончик "Марс" в супермаркете.
По информации "МК", девочка перед употреблением разломила шоколадку и внутри обнаружила металлическую иголку. По словам матери, именно это и помогло избежать травмы – если бы ребенок не проверил батончик, последствия могли быть гораздо серьезнее.
Собранные по факту заявления материалы передадут в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения. О случившемся стало известно после публикации многодетной матери Евгении в социальной сети – ее пост привлек внимание местных жителей и вызвал широкий резонанс.
В УМВД по Калужской области подтвердили, что заявление от матери поступило, и по нему начата доследственная проверка. Полиция выясняет обстоятельства появления постороннего предмета в продукте и проводит необходимые мероприятия.
Прокуратура Калужской области взяла ситуацию под контроль и будет следить за ходом проверки, которую проводят сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и "Ментосом". По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у подростка язва желудка, разрыв которой спровоцировал этот "эксперимент".
10:46:33 27-11-2025
Верится слабо. Может, хайпануть решили?
10:54:14 27-11-2025
Сомнительно как-то, больше похоже на постановку
11:28:54 27-11-2025
если не было видео распаковки значит не считово
12:10:01 27-11-2025
Верю, довелось покупать сгущёнку со стеклом внутри. И консерву горбуши , где один маленький кусочек и плавник.
12:51:08 27-11-2025
А если сами иголку воткнули?
Как бы там оказалась иголка? На производстве, вряд ли. Если упаковка целая была, то посторонний тоже никак бы не сделал.
Сомнительно в общем.
13:19:14 27-11-2025
Такие случаи бывают, есть вредители на производстве.
15:30:26 27-11-2025
Иголка на фото сидит почти в середине. Однозначно ее затолкали в тесто еще до выпечки батончика.
Сделать это мог кто угодно - там вероятно на хлебозаводе охраны нет. Теракт однозначно. Наверняка он не одну иголку не в один батончик толкал
07:49:50 28-11-2025
Холмс (15:30:26 27-11-2025) Иголка на фото сидит почти в середине. Однозначно ее затолка... Как раз наоборот, если бы её затолкали до выпечки, то она бы в жидком тесте опустилась бы вниз.
07:51:25 28-11-2025
Холмс (15:30:26 27-11-2025) Иголка на фото сидит почти в середине. Однозначно ее затолка... Что за чушь !!!
15:53:25 27-11-2025
Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила.©
А не пихала себе в рот целиком!
Девка ради хайпа все делает, а местные опять теорию заговора усмотрели! ☢
На небо посмотрите, там самолеты летают✈✈✈ и полосы оставляют. Вот вы ОРВИ и разболелись! ☄