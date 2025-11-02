Подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и "Ментосом"
По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у подростка язва желудка, разрыв которой спровоцировал этот "эксперимент"
02 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Двое российских подростков решили повторить популярный в интернете эксперимент с одновременным употреблением колы и конфет "Ментос", что привело к тяжелым последствиям. У одного из молодых людей произошел разрыв стенки желудка, потребовавший срочного хирургического вмешательства.
Как сообщает RT со слов фельдшера скорой помощи, медики, прибывшие на вызов, обнаружили квартиру, залитую кровью, и подростка, лежащего в луже крови. По словам пострадавшего, сразу после употребления напитка с конфетами у него началась рвота с кровью и пошла пена изо рта и носа.
Врачи диагностировали "доскообразный живот" – симптом перитонита, свидетельствующий о разрыве желудка. Подростка экстренно доставили в хирургическое отделение, где ему удалили часть желудка. По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у пациента язва желудка, а эксперимент с газировкой и конфетами спровоцировал ее разрыв.
Фельдшер отметила, что, несмотря на тяжесть состояния, жизнь подростку удалось спасти.
