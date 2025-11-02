НОВОСТИПроисшествия

Подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и "Ментосом"

По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у подростка язва желудка, разрыв которой спровоцировал этот "эксперимент"

02 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое российских подростков решили повторить популярный в интернете эксперимент с одновременным употреблением колы и конфет "Ментос", что привело к тяжелым последствиям. У одного из молодых людей произошел разрыв стенки желудка, потребовавший срочного хирургического вмешательства.

Как сообщает RT со слов фельдшера скорой помощи, медики, прибывшие на вызов, обнаружили квартиру, залитую кровью, и подростка, лежащего в луже крови. По словам пострадавшего, сразу после употребления напитка с конфетами у него началась рвота с кровью и пошла пена изо рта и носа.

Врачи диагностировали "доскообразный живот" – симптом перитонита, свидетельствующий о разрыве желудка. Подростка экстренно доставили в хирургическое отделение, где ему удалили часть желудка. По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у пациента язва желудка, а эксперимент с газировкой и конфетами спровоцировал ее разрыв.

Фельдшер отметила, что, несмотря на тяжесть состояния, жизнь подростку удалось спасти. 

Ранее жительница Подмосковья оказалась в реанимации после удаления зуба мудрости.

Комментарии 4

Avatar Picture
и32ч

22:47:49 02-11-2025

Тупые долго не живут)))

Avatar Picture
Гость

22:52:10 02-11-2025

Безумству храбрых - венки со скидкой! (с)

Avatar Picture
Клоп

23:02:38 02-11-2025

Зато пацан попробовал всё сам в своей жизни, шел к цели, единственной верной как он считал, а не гнил заживо как тошнотворный обыватель. Глория тебе!

Avatar Picture
Гость

10:16:50 03-11-2025

Надо запретить колу и ментос для безопасности граждан, почему никто из депутатов не сделал такого предложения?

