Подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и "Ментосом"

02 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое российских подростков решили повторить популярный в интернете эксперимент с одновременным употреблением колы и конфет "Ментос", что привело к тяжелым последствиям. У одного из молодых людей произошел разрыв стенки желудка, потребовавший срочного хирургического вмешательства.

Как сообщает RT со слов фельдшера скорой помощи, медики, прибывшие на вызов, обнаружили квартиру, залитую кровью, и подростка, лежащего в луже крови. По словам пострадавшего, сразу после употребления напитка с конфетами у него началась рвота с кровью и пошла пена изо рта и носа.

Врачи диагностировали "доскообразный живот" – симптом перитонита, свидетельствующий о разрыве желудка. Подростка экстренно доставили в хирургическое отделение, где ему удалили часть желудка. По словам медиков, вероятной причиной трагедии стала имевшаяся у пациента язва желудка, а эксперимент с газировкой и конфетами спровоцировал ее разрыв.

Фельдшер отметила, что, несмотря на тяжесть состояния, жизнь подростку удалось спасти.

