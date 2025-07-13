Канада предлагала Пригожину отменить санкции в обмен на критику Путина

Продюсер переслал выдержку из письма канадских властей от декабря 2023-го

Канада предлагала российскому продюсеру Иосифу Пригожину снять с него санкции, если он публично осудит политику президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила американская газета The New York Times.

Авторы статьи отметили, что перед интервью изданию Пригожин переслал выдержку из письма канадских властей от декабря 2023-го – в то время он пытался оспорить введенные против него санкции.

"Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима", – говорилось в официальном ответе из Оттавы.

Издание подчеркнуло, что МИД Канады отказался комментировать свою переписку с россиянином.