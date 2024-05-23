Когда аллергопробы бессильны: какой тест помогает точно определить наличие аллергии?

И как отличить псевдоаллергию от настоящей

23 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6T5p

Девушка. Зуд. Аллергия / Фото: istockphoto.com

В теплое время года многие сталкиваются с неожиданными реакциями организма, похожими на аллергию, – насморк, чихание, отеки, кожные высыпания. Эти симптомы могут возникнуть из-за смены одежды или использования солнцезащитных средств, но раздражителем может оказаться и любой другой фактор. Однако тесты на аллергию часто оказываются отрицательными. В таких ситуациях важно определить, что именно вызывает реакцию – аллергия или другая патология. Выбрать верное направление диагностики поможет специальный маркер – эозинофильный катионный белок.

Что такое эозинофильный катионный белок?

Это белок, который выделяют эозинофилы (клетки, активно участвующие в аллергических реакциях). При аллергии уровень ЭКБ в крови повышается.

Насколько он информативен?

Анализ особенно полезен, когда стандартные тесты на аллергены, такие как общий иммуноглобулин Е (IgE), не дают четкого ответа. ЭКБ обладает высокой чувствительностью и может подтвердить наличие или отсутствие аллергии даже в сложных случаях.

Анализ на ЭКБ помогает выявить аллергию на различные вещества, включая кремы для загара, косметику и красители в одежде. Исследование помогает установить истинный источник аллергической реакции, даже если результаты стандартных аллергопроб оказались отрицательными.

Исследование также помогает различить настоящую аллергию и псевдоаллергические реакции, которые могут быть вызваны проблемами с внутренними органами, такими как печень или почки. В таких случаях отрицательный результат анализа на эозинофильный катионный белок говорит о том, что для выявления истинной причины симптомов пациенту необходимо более тщательное медицинское обследование.

Где можно сдать такой анализ в Барнауле?

Пройти анализ на эозинофильный катионный белок можно в любом медицинском офисе лаборатории "ЛабКвест".

Адреса медицинских офисов в Барнауле:

Молодежная, 16;

Советская, 6.

Контакты:

8 (495) 139-82-62;

8 (800) 700-09-99.

Когда будет готов результат?

Через три дня после поступления биоматериала – венозной крови. Ознакомиться с результатом можно в личном кабинете на сайте "ЛабКвест" или на электронной почте, указанной при оформлении заказа.

А "расшифровать" информацию и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис "Доктор Q".

АО "Лабквест"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста