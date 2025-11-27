К концу дня 27 ноября выпадет снег и даже поднимется метель

27 ноября 2025, 12:10, ИА Амител

В Барнаул пришли лютые морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

27 ноября на юго-востоке Алтайского края и в Барнауле идет дождь. К концу дня в регионе выпадет снег, а ночь 28 ноября будет морозной: на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«Осадки будут переходить из дождя и мокрого снега в снег, поэтому с усилением ветра при прохождении холодного фронта местами даже поднимется метель. Ожидается усиление ветра с прохождением холодного фронта ночью», – уточнила синоптик.

В ночь на 28 ноября ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, местами он усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха будет постепенно понижаться: столбики термометров покажут от -2 до - 7 градусов, по северу и в отдельных районах похолодает до -12 градусов. На дорогах появится сильная гололедица.

В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, похолодает еще сильнее, местами по региону пройдет небольшой снег.

Напомним, днем 26 и ночью 27 ноября на территории Алтайского края действовало штормовое предупреждение. Ветер местами усиливался до 25 м/с, в крае шел дождь и мокрый снег.