Кому нужно подавать декларации о доходах и что будет, если это не сделать вовремя
Отчитаться о доходах за 2025 год необходимо не позднее 30 апреля 2026-го
20 января 2026, 16:10, ИА Амител
Налоговая служба Алтайского края напоминает о необходимости подачи декларации о доходах, полученных в 2025 году. В первую очередь это касается:
- индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения;
- глав крестьянско-фермерских хозяйств;
- нотариусов;
- адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
- арбитражных управляющих и иных лиц, занимающихся частной практикой.
Подать декларацию по форме 3-НДФЛ также необходимо, если в прошлом году гражданин продал имущество (недвижимость, автомобиль, спецтехнику и т.д.), которым владел менее установленного законом срока.
Для транспорта "безналоговый" срок владения составляет три года. Для объектов недвижимости – пять лет, но если объекты недвижимости перешли по наследству, в результате приватизации, были подарены членом семьи, то собственник не платит налог при владении объектом более трех лет.
Подавать декларации не нужно, если сумма проданных объектов не превышает:
- для транспорта – 250 тыс. руб.;
- для недвижимого имущества – 1 млн руб.;
- получил дорогие подарки не от близких родственников;
- выиграл в лотерею сумму от 4000 до 15 000 рублей;
- сдавал в аренду имущество;
- получал доход от зарубежных источников.
«Самый удобный способ заполнить и отправить налоговую декларацию – это воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица". Большая часть данных заполняется автоматически, что значительно упрощает процесс. Также налогоплательщик может подать декларацию в бумажном виде, посетив налоговую инспекцию по месту жительства или обратившись в любое отделение регионального МФЦ», – комментирует пресс-секретарь Управления ФНС России по Алтайскому краю Софья Боброва.
Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2026 года.
16:59:16 20-01-2026
А где не прикасаемые? Чиновники, депутаты и члены всякие?
21:54:43 20-01-2026
При большевиках граждане знали хотя бы, ради какой социальной поддержки они платят государству налоги! Если же при буржуях всё прежде бесплатное стало платным, то на что транжирятся теперь деньги налогоплательщиков, утекая за кордон и там "замораживаясь" (достаточно вспомнить 300 зелёных миллиардов, "дохранившихся" до того, что чёрта с два их вернёшь обратно!)?