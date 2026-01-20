Кому нужно подавать декларации о доходах и что будет, если это не сделать вовремя

Отчитаться о доходах за 2025 год необходимо не позднее 30 апреля 2026-го

20 января 2026, 16:10, ИА Амител

Рабочие процессы / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

Налоговая служба Алтайского края напоминает о необходимости подачи декларации о доходах, полученных в 2025 году. В первую очередь это касается:

индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения;

глав крестьянско-фермерских хозяйств;

нотариусов;

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;

арбитражных управляющих и иных лиц, занимающихся частной практикой.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ также необходимо, если в прошлом году гражданин продал имущество (недвижимость, автомобиль, спецтехнику и т.д.), которым владел менее установленного законом срока.

Для транспорта "безналоговый" срок владения составляет три года. Для объектов недвижимости – пять лет, но если объекты недвижимости перешли по наследству, в результате приватизации, были подарены членом семьи, то собственник не платит налог при владении объектом более трех лет.

Подавать декларации не нужно, если сумма проданных объектов не превышает:

для транспорта – 250 тыс. руб.;

для недвижимого имущества – 1 млн руб.;

получил дорогие подарки не от близких родственников;

выиграл в лотерею сумму от 4000 до 15 000 рублей;

сдавал в аренду имущество;

получал доход от зарубежных источников.

«Самый удобный способ заполнить и отправить налоговую декларацию – это воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица". Большая часть данных заполняется автоматически, что значительно упрощает процесс. Также налогоплательщик может подать декларацию в бумажном виде, посетив налоговую инспекцию по месту жительства или обратившись в любое отделение регионального МФЦ», – комментирует пресс-секретарь Управления ФНС России по Алтайскому краю Софья Боброва.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2026 года.