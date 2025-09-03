Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 3 сентября

В утренние часы местами туман

03 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +16 до +21 градуса прогреется воздух в Алтайском крае днем 3 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.