Григорий Лепс объяснил, для чего он ездит выступать в Донбасс

Российский певец Григорий Лепс рассказал о том, зачем он ездит выступать в Донбасс. Его слова передаёт портал «На Рублёвке и на Новой Риге Life».

По его словам, ни один из артистов, которые выступают в этом регионе, не преследуют меркантильных целей, а ездят только для того, чтобы дарить радость слушателям.

«Мы работаем для людей, которые живут „на грани“. Если они довольны — то для меня это самая высокая награда. Я ценю искренность. Ты должен быть абсолютно честен и перед ними, и перед самим собой. Если ты что-то обещаешь — выполняй. Я всегда держу слово. Помогал и буду помогать в меру своих сил», — сказал Лепс.