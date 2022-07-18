Михаила Ширвиндта экстренно госпитализировали в больницу

Президент московского Театра Сатиры, Александр Ширвинд был экстренно госпитализирован в больницу. Как сообщает РИА Новости, сейчас он находится в стабильном состоянии — у него был «небольшой» приступ стенокардии.

Известно, что Ширвиндт находился в загородном доме, когда ему стало плохо. По данным Mash, врачи диагностировали у актера нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и отправили его в Москву, в Боткинскую больницу.