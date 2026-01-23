Корпорацию по производству чипов за триллион рублей создадут в России
Она будет разрабатывать новые микросхемы и находиться под государственным контролем
23 января 2026, 21:30, ИА Амител
В России планируется формирование крупной корпорации, специализирующейся на изготовлении полупроводниковых устройств. Основной задачей является налаживание выпуска микрочипов. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Cnews.
До 2030 года в проект будет инвестировано около одного триллиона рублей. Из указанной суммы около 750 миллиардов рублей будет выделено из государственного бюджета.
Источником финансирования программы станет технологический сбор с продаж электронной техники, который начнет действовать с сентября 2026 года. Новая организация, вероятно, получит наименование "Объединенная микроэлектронная компания" или "Объединенная радиоэлектронная корпорация" и будет подчинена государственному управлению.
21:35:34 23-01-2026
создали-Чубайс смартфон сделал...кто то сделал процессор Байкал и многое-многое другое...и сейчас ни черта никто не сделает....На эти деньги лучше бы построили жилье молодым семьям вложили эти деньги в обучение ребятишек и другие полезные вещи...
21:45:17 23-01-2026
Очередная пилорама.
21:56:46 23-01-2026
Мертворожденая идея... Роснано уже освоили бюджетные деньги в том числе... и где, что? Бизнес по-русски... Я не верю эту затею. При том что кремний уже "отжали" до кристалической решётки. А наши опомнились..... Увы, технологический поезд уже ушёл. Нужно создавать условия для предприимчивых людей и не мешать созидать, изобретать, строить, работать, улучшать, конкурировать.
09:37:28 24-01-2026
Гость (21:56:46 23-01-2026) Мертворожденая идея... Роснано уже освоили бюджетные деньги ... "Нужно создавать условия для предприимчивых людей.. " - что ещё не создано? Предложите ваш вариант, конкретика..
22:06:45 23-01-2026
Очередной "Чубайсина", как с Нано изобретёт микро "Байкал" - 2 и исчезнет.
22:14:38 23-01-2026
Круто, че...Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении, и так далее. Крышка....ещё одно Роснано мы не переживём...
22:27:55 23-01-2026
Наши деньги опять улетят в чёрную дыру?
22:54:10 23-01-2026
РосНано 2.0
13:11:30 24-01-2026
Олег (22:54:10 23-01-2026) РосНано 2.0...
А если нет, то Автоваз 2.0. Свое плохое продаем в тридорога, а зарубежное запрещаем или вводим нереальные пошлины
22:59:36 23-01-2026
Не зря на фото деятель, напоминающий кибермошенника.
23:46:00 23-01-2026
Да уж отношение граждан наглядно в комментариях
09:51:03 24-01-2026
Печально, что понимание пришло только сегодня, сколько времени выкинули.. (триллионы рубликов). Нет определённого курса (партии или государства?), нет и планирования, чаще планы на латание дыр - то кадров не хватает, то самолётов, то цены держим и т.д. Как видим рынок (какой есть!) не вывозит, не для наших размеров России.. в какой области бизнеса нет участия государства? В госорганах нужны не карьеристы, а идейные и целеустремленные кадры, работающие не за деньги (большую з.п.), а за идею..
10:18:41 24-01-2026
dok_СФ (09:51:03 24-01-2026) Печально, что понимание пришло только сегодня, сколько време... А как при капитализме работать не за деньги??? Жрать что? Все зависит от поставленной задачи. Если задача "оптимизировать", то всех разгонят. Посмотрите вокруг - везде "оптимизация". значит такую задачу поставили сверху.
13:37:55 24-01-2026
Корпорация- это такая организация которая не организация, а черная дыра в которой пропадут все эти деньги.
13:49:49 24-01-2026
А где наш Байкал ?, когда мы процы начнем делать?
13:51:31 24-01-2026
Чубайса позвать не забудьте.
13:52:50 24-01-2026
К155ЛА3 изобретут.Хорошая микросхема.
17:11:00 24-01-2026
Гость (13:52:50 24-01-2026) К155ЛА3 изобретут.Хорошая микросхема.... нее 555 серия поудачнее была а потом 1556