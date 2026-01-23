Корпорацию по производству чипов за триллион рублей создадут в России

Она будет разрабатывать новые микросхемы и находиться под государственным контролем

23 января 2026, 21:30, ИА Амител

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В России планируется формирование крупной корпорации, специализирующейся на изготовлении полупроводниковых устройств. Основной задачей является налаживание выпуска микрочипов. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Cnews.

До 2030 года в проект будет инвестировано около одного триллиона рублей. Из указанной суммы около 750 миллиардов рублей будет выделено из государственного бюджета.

Источником финансирования программы станет технологический сбор с продаж электронной техники, который начнет действовать с сентября 2026 года. Новая организация, вероятно, получит наименование "Объединенная микроэлектронная компания" или "Объединенная радиоэлектронная корпорация" и будет подчинена государственному управлению.