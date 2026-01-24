НОВОСТИПроисшествия

Ветеринару с Алтая дали пять лет тюрьмы за взятки

Осужденный предоставлял за деньги липовые документы на скот

24 января 2026, 09:30, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru
Тюрьма / Фото: amic.ru

В Усть-Канском районе, расположенном в Республике Алтай, вынесен приговор ветеринарному фельдшеру, уличенному в коррупции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2024 году специалист ветеринарной службы Ябоганского сельского поселения, работающий в районном учреждении по борьбе с заболеваниями животных, дважды получал взятки через доверенное лицо.

В обмен на деньги гражданин оформлял разрешительные документы и справки на крупный рогатый скот, игнорируя необходимость осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки скота, на предмет соответствия санитарно-ветеринарным нормам. Помимо этого, он не проводил положенные ветеринарные осмотры, идентификацию, клеймение поголовья и необходимые лабораторные анализы.

Кроме того, осенью того же года ветеринарный фельдшер лично принял от предпринимателя, осуществляющего деятельность в Усть-Канском районе, деньги за аналогичные противоправные действия. Общая сумма полученных взяток составила 661 500 рублей.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:34:40 24-01-2026

Ветеринар алтайский - авторитетная кликуха

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:55 24-01-2026

Теперь там очаги ящура и карантин

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:48 24-01-2026

А сколько мяса больного скота было продано и съедено?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:36:08 24-01-2026

Какая офиц. зарплата была у него (это тоже важно)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:42:37 24-01-2026

dok_СФ (13:36:08 24-01-2026) Какая офиц. зарплата была у него (это тоже важно)... Важно для кого? Для суда нет, там важен сам факт, размер и количество эпизодов.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:08:10 25-01-2026

Когда бывшего губера посадят? От ветеренара всяко меньше вреда.

  0 Нравится
Ответить
