Ветеринару с Алтая дали пять лет тюрьмы за взятки
Осужденный предоставлял за деньги липовые документы на скот
24 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Усть-Канском районе, расположенном в Республике Алтай, вынесен приговор ветеринарному фельдшеру, уличенному в коррупции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В 2024 году специалист ветеринарной службы Ябоганского сельского поселения, работающий в районном учреждении по борьбе с заболеваниями животных, дважды получал взятки через доверенное лицо.
В обмен на деньги гражданин оформлял разрешительные документы и справки на крупный рогатый скот, игнорируя необходимость осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки скота, на предмет соответствия санитарно-ветеринарным нормам. Помимо этого, он не проводил положенные ветеринарные осмотры, идентификацию, клеймение поголовья и необходимые лабораторные анализы.
Кроме того, осенью того же года ветеринарный фельдшер лично принял от предпринимателя, осуществляющего деятельность в Усть-Канском районе, деньги за аналогичные противоправные действия. Общая сумма полученных взяток составила 661 500 рублей.
09:34:40 24-01-2026
Ветеринар алтайский - авторитетная кликуха
10:06:55 24-01-2026
Теперь там очаги ящура и карантин
12:31:48 24-01-2026
А сколько мяса больного скота было продано и съедено?
13:36:08 24-01-2026
Какая офиц. зарплата была у него (это тоже важно)
22:42:37 24-01-2026
dok_СФ (13:36:08 24-01-2026) Какая офиц. зарплата была у него (это тоже важно)... Важно для кого? Для суда нет, там важен сам факт, размер и количество эпизодов.
22:08:10 25-01-2026
Когда бывшего губера посадят? От ветеренара всяко меньше вреда.