Ветеринару с Алтая дали пять лет тюрьмы за взятки

Осужденный предоставлял за деньги липовые документы на скот

24 января 2026, 09:30, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

В Усть-Канском районе, расположенном в Республике Алтай, вынесен приговор ветеринарному фельдшеру, уличенному в коррупции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2024 году специалист ветеринарной службы Ябоганского сельского поселения, работающий в районном учреждении по борьбе с заболеваниями животных, дважды получал взятки через доверенное лицо.

В обмен на деньги гражданин оформлял разрешительные документы и справки на крупный рогатый скот, игнорируя необходимость осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки скота, на предмет соответствия санитарно-ветеринарным нормам. Помимо этого, он не проводил положенные ветеринарные осмотры, идентификацию, клеймение поголовья и необходимые лабораторные анализы.

Кроме того, осенью того же года ветеринарный фельдшер лично принял от предпринимателя, осуществляющего деятельность в Усть-Канском районе, деньги за аналогичные противоправные действия. Общая сумма полученных взяток составила 661 500 рублей.