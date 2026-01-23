Такой день. Аварийная посадка рейса и Алтай в лидерах по производству водки

О главных событиях региона за 23 января

23 января 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В 2025 году водку производили 49 российских регионов – на три меньше, чем годом ранее. Как сообщает РИА Новости, Алтайский край вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшим ростом производства этого крепкого алкоголя. При этом крупнейшими производителями водки в стране остаются Московская область, на которую приходится более 17% общего объема, и Республика Татарстан с долей около 13%. Третье место занимает Республика Башкортостан – 6,6%.

Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском крае выступила с инициативой расширить круг граждан, которые могут претендовать на звание "Ветеран труда". Соответствующее обращение депутат краевого парламента Александр Молотов направил губернатору региона. По мнению депутатов, право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя, воспитавшие пятерых и более детей, при условии наличия установленного трудового стажа – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Официальной причиной аварийной посадки самолета рейса Пхукет – Барнаул 23 января стали неполадки с датчиком давления масла и последующая потеря тяги двигателя. Об этом сообщила аэродромная служба китайского аэропорта Ланьчжоу, где и приземлился Boeing 757 авиакомпании Azur Air. На борту находились 238 пассажиров, никто не пострадал.